L'un des films les plus déchirants de tous les temps est disponible sur Netflix, il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie

Vous pouvez voir sur Netflix un chef d'oeuvre du cinéma sorti il y a plus de trente ans. Particulièrement bouleversant, il s'agit d'un film qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.

Les plateformes de streaming regorgent d'œuvres bouleversantes et de grands classiques du cinéma qu'il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie. C'est le cas de ce long-métrage, sorti en 1993 et qui revient sur un pan sombre de l'Histoire internationale. Réalisé par Steven Spielberg, La liste de Schindler retrace la véritable histoire d'un industriel allemand qui arrive en Pologne dans les années 1940. Cette plongée au coeur de l'horreur de la Shoah, (presque) entièrement filmée en noir et blanc, retrace le parcours de cet homme empli de contradictions et d'ambiguïté, qui finit par prendre conscience de l'horreur qui se déroule sous ses yeux avant, enfin, d'agir.

Le véritable Oskar Schindler, incarné par Liam Neeson, est devenu un Juste. On estime qu'il a réussi à sauver environ 1200 Juifs de la mort dans le camp de concentration de Plaszow. Ce drame historique, dans lequel on retrouve également un émouvant Ben Kingsley et un terrifiant Ralph Fiennes, figure également dans le Top 100 de l'American Film Institute et figure à la sixième place du classement des meilleurs films de tous les temps sur IMDB.

La liste de Schindler est un film bouleversant (comment oublier les sanglots du protagoniste qui s'effondre en estimant qu'il aurait pu "en sauver tellement plus" ?) qui a eu un véritable succès critique et populaire. Il remporté d'ailleurs sept Oscars (dont celui du Meilleur film et de la Meilleure réalisation), trois Golden Globes et sept BAFTA.

Néanmoins, La liste de Schindler suscite également la controverse à travers une question complexe : peut-on, et doit-on, représenter une horreur telle que la Shoah au cinéma ? Claude Lanzmann, réalisateur du documentaire édifiant Shoah, lance le débat dans Le Monde le 3 mars 1994. Et attaque le film ouvertement : "comment [Spielberg] peut-il dire ce qu'a été l'Holocauste en racontant l'histoire d'un Allemand qui a sauvé 1300 Juifs, puisque la majorité écrasante des juifs n'a pas été sauvée ?" Il accuse Hollywood de rendre trivial un tel événement historique, "abolissant ainsi le caractère unique de l'Holocauste".

Steven Spielberg réagira dans les colonnes du Monde en 1998 en affirmant qu'"aucun film, et j'inclus La liste de Schindler dans le lot, aucun documentaire, même Shoah de Claude Lanzmann, ne peut décemment rendre compte de ce que le monde juif en Europe a enduré, et ce à quoi il a survécu. Mon sentiment est qu'il me fallait en parler, tout au moins essayer". Si le débat n'est définitivement pas tranché, on ne peut nier qu'il faut continuer à visionner ces œuvres, 80 ans plus tard, au moins pour ne pas oublier et pour ne pas reproduire les horreurs du passé. La liste de Schindler est disponible sur Netflix.