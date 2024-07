Ce thriller palpitant en moins de 7 heures est la série à voir cette semaine

Cette série policière en 7 épisodes seulement est à ne pas rater cette semaine en streaming.

Face à la pléthore de nouveautés qui sortent chaque semaine en streaming, difficile de savoir à quel programme dédier son attention. Au lieu de revoir pour la énième fois cette même sitcom réconfortante, il est possible de découvrir dès ce vendredi 17 juin une série policière en sept épisodes seulement, qui possède toutes les qualités pour tenir en haleine les spectateurs.

Adaptée du roman du même nom écrit par Laura Lippman et publié en 2022, La voix du lac raconte en miroir le destin croisé de deux femmes dans le Baltimore des années 1960. D'abord, celui de Maddie, épouse et mère parfaite qui veut reprendre sa vie en main et de retrouver sa liberté. Renouant avec ses rêves de journalisme, elle s'empare d'une affaire traitée avec indifférence et s'intéresse à la vie d'un second personnage, Cléo, une femme noire dont le corps est retrouvé dans le lac de la ville. Eprise de liberté, elle va piétiner celle des autres, sans se soucier des conséquences.

Natalie Portman est Maddie dans "La voix du lac". © Apple TV+

La voix du lac est donc une série policière haletante au cours de laquelle la mort d'une petite fille puis celle de Cléo doivent être élucidées, mais également un thriller qui fait un portrait en miroir de la société des années 1960 en traitant des questions d'émancipation de la femme, de racisme, d'antisémitisme, de rapports entre les classes sociales et de sexisme, le tout brillamment incarné par Natalie Portman et Moses Ingram. C'est une série riche et pleine de mystères que les téléspectateurs vont pouvoir décortiquer au fil de la saison.

La voix du lac est composée de sept épisodes seulement, d'une durée d'une heure chacun environ, donc très rapide à binge-watcher pour les plus pressés. Ils sont disponibles en streaming sur la plateforme d'Apple TV+. Accessible par abonnement, ses contenus sont également inclus dans toutes les offres de Canal+, directement sur l'application MyCanal.