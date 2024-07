On connaît la date de la pire journée de l'été sur les routes, il est encore temps de l'éviter

Cette journée est annoncée comme la plus difficile sur les routes à l'occasion des vacances estivales.

Les mois de juillet d'août riment souvent avec vacances, soleil et plages. Mais aussi avec embouteillages. Pendant huit à neuf semaines, des dizaines de millions de Français se croisent sur les routes pour rejoindre leurs destinations estivales, multiples en France, aussi bien à la mer qu'à la montagne ou dans les terres. Les samedi, qui coïncident très souvent avec le début des locations pour les vacanciers, sont toujours les journées les plus chargées sur les routes. Il n'est pas rare l'été de relever plus de 1000 kilomètres de bouchons sur l'ensemble du territoire ce jour-là.

L'été 2024 n'échappera pas à la règle. Et si les premières grandes vagues de départs ont eu lieu lors des deux premiers week-ends de juillet, faisant suite au début des vacances scolaires, c'est un peu plus tard qu'est annoncée la pire journée de l'été. Celle où il faudra plus que jamais prendre son mal en patience dans la voiture quand la durée des trajets sera rallongée de trois, quatre voire cinq heures. Spécialiste des informations de circulation, Bison Futé a déjà publié le calendrier des difficultés de circulation des semaines à venir. Et cette année la journée la plus chargée ne devrait pas avoir lieu en août mais en juillet.

C'est en effet le samedi 27 juillet que les prévisions de circulation en France sont les plus pessimistes. Avec une carte entièrement noire dans le sens des départs – la couleur signifiant "circulation extrêmement difficile" - et rouge dans le sens des retours à l'exception de l'Île-de-France également en noir. Si vous avez prévu de partir en vacances à l'occasion de ce premier grand week-end de chassés-croisés, qui sera aussi celui du début des Jeux olympiques de Paris, préparez-vous à une journée particulièrement éprouvante, surtout si la chaleur est de la partie. Il n'y aura pas d'exception, et tous les grands axes du pays, à commencer par l'A6, l'A7, l'A9 et l'A10, risquent d'être saturés à un moment ou un autre de la journée.

Il n'est peut-être pas trop tard pour adapter votre programme, en avançant par exemple d'un jour votre grand départ, quitte à prévoir une escale à mi-chemin. Cela permet de profiter d'une route beaucoup moins encombrée le vendredi et de repartir le samedi matin d'un lieu pas encore pris d'assaut par les automobilistes à condition de passer la nuit en dehors d'une grande ville.