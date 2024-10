La transformation de cet acteur pour jouer Charles Aznavour a bluffé tout le monde, il est méconnaissable

Très attendu, le biopic sur Charles Aznavour sort cette semaine au cinéma. Pour incarner le rôle, l'acteur principal a dû se soumettre à une impressionnante transformation physique.

Très apprécié par le public, le biopic est un genre particulièrement exigeant pour les acteurs qui essaient de s'y frotter. Pas évident en effet d'incarner une personne qui a déjà existé, surtout lorsqu'elle est aussi populaire et connue que Charles Aznavour. Le film qui retrace sa vie, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, sort au cinéma cette semaine. C'est l'acteur Tahar Rahim qui a été choisi pour jouer l'interprète de "La Bohème".

Pourtant, l'acteur le reconnaît lui-même au micro de Sept à Huit : "il n'y a aucune ressemblance physique au départ". Il fallait donc non seulement trouver "la bonne posture pour bouger comme lui", mais également passer par la case obligatoire : le maquillage. Pour se grimer en Charles Aznavour, Tahar Rahim a passé quatre heures de maquillage par jour sur le tournage. Micro-prothèses sur les paupières, sous les yeux et autour du nez, épilation des sourcils, gouttière pendant trois mois pour reproduire sa lèvre inférieure proéminente, l'acteur n'a reculé devant aucun défi.

© Antoine Agoudjian

Car un autre s'est dressé devant lui, peut-être encore plus difficile que la transformation physique : la transformation en chanteur. C'est en effet Tahar Rahim qui chante réellement dans Monsieur Aznavour, comme il le confirme à nos confrères de TF1. Pour pouvoir interpréter les plus grands titres du répertoire du "grand Charles", il a suivi "six à huit heures de cours de chant par semaine non-stop pendant six mois". Seuls les aigus ont été légèrement mixés avec des sonores d'Aznavour pour retrouver la véritable voix du chanteur décédé en 2018. "Mais tout le reste, c'est moi", admet Tahar Rahim.

Alors, le résultat est-il concluant ? Sur le plateau de Quotidien le 16 octobre dernier, l'acteur a avoué avoir reçu un retour positif des enfants de Charles Aznavour suite à la première projection du long-métrage. Au début du tournage, Katia Aznavour s'est ainsi rendue sur le plateau, et leur a dit qu'elle a eu "l'impression de voir son père". A voir désormais si le public se laissera également bluffer par cette impressionnante transformation. Monsieur Aznavour sort au cinéma ce mercredi 23 octobre.