Au programme TV : ce drame d'une intensité folle va bouleverser les téléspectateurs

Cette semaine, on vous conseille de regarder ce film diffusé à la télévision. C'est un drame saisissant et bouleversant qui ne vous laissera pas indemne.

Attention, émotions fortes en perspective ! Si vous ne savez pas quoi regarder à la télévision cette semaine, pourquoi ne pas découvrir ce film récompensé à de multiples reprises, qui avait fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie en 2018 ? Ce drame bouleversant, qui flirte avec les codes du thriller, traite d'un sujet de société grave de manière organique et percutante.

Réalisé par Xavier Legrand, Jusqu'à la garde suit un couple en plein divorce. La mère accuse son époux de violences et réclame la garde exclusive de leur fils encore mineur. Mais le père dément formellement les accusations. La juge des affaires familiale tranche en prenant son parti et opte pour la garde alternée. Le jeune garçon se retrouve alors tiraillé par ses deux parents en conflit...

© © KG Productions / FRANCE 3 Cinéma

Saisissant et angoissant, Jusqu'à la garde est un (premier !) film extrêmement fort qui a marqué les spectateurs à sa sortie en 2018. Grâce à une mise en scène parfaitement maîtrisée qui met constamment le spectateur sous tension et servi par des performances d'acteur magistrales (Léa Drucker, césarisée pour ce rôle, et Denis Ménochet en tête), Xavier Legrand propose une expérience d'une intensité folle pour le spectateur, mais indispensable pour comprendre les mécanismes des violences dans le cercle familial.

Après sa sortie, ce drame familial a été salué par la critique et le public, avant de remporter quatre César plus que mérités : celui du Meilleur film, de la Meilleure actrice pour Léa Drucker, du Meilleur scénario original et du Meilleur montage. Il avait également remporté le Lion d'argent de la meilleure réalisation et le prix du Meilleur premier film à la Mostra de Venise

Jusqu'à la garde est un drame et un thriller qu'il faut donc absolument voir. Et ça tombe bien, puisque le long-métrage de Xavier Legrand est diffusé cette semaine au programme TV. France 3 le propose à ses téléspectateurs le lundi 25 novembre, à 21h05. Il est également disponible à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD.