Un nouveau film Ghibli débarque sur Netflix, c'est "le chef d'oeuvre d'Hayao Miyazaki"

La plateforme de streaming met en ligne un nouveau film Ghibli pour les fans du studio d'animation japonais. Et il a totalement séduit la critique à sa sortie.

Cela fait quatre décennies que les studios Ghibli enchantent les spectateurs avec leurs longs-métrages magiques, qui oscillent entre fantastique et réalisme avec poésie et une maîtrise artistique enviée. 24 films de l'entreprise japonaise sont disponibles sur le Netflix français. Et bientôt, un nouveau s'ajoutera à la liste.

Ce 25e long-métrage a été quasi-unanimement salué par la critique à sa sortie au cinéma. Il s'agit d'un "chef d'oeuvre d'Hayao Miyazaki" pour Ecran Large, d'"un passionnant récit à tiroirs" pour Le Parisien, d'"une petite merveille" pour Le Point. Dans la critique publiée sur Linternaute, nous avions salué "un véritable bijou d'animation", dans lequel le cinéaste japonais "déploie ses talents de conteur dans une oeuvre aussi foisonnante qu'ambitieuse". Rien que ça.

© 2023 Studio Ghibli

Rien que par sa nature, Le Garçon et le Héron a fait office d'événement dès sa sortie, en 2023. Il s'agit en effet du dernier film d'Hayao Miyazaki, dix ans après que le cinéaste japonais de 82 ans avait annoncé prendre sa retraite, avant de se rétracter. Le film est une épopée sur le deuil, la résilience et l'héritage. On y suit le parcours de Mahito, un jeune garçon qui vient de perdre sa mère et qui part vivre avec son père et sa nouvelle femme. Mais des choses étranges se produisent dans leur domaine, et sa rencontre avec un mystérieux héron va l'aider à percer les mystères du monde et de la vie.

Si vous avez aimé les autres oeuvres du réalisateur et du studio, comme Le voyage de Chihiro ou Le chateau ambulant, vous devriez aimer Le garçon et le héron. Il reprend ainsi les obsessions d'Hayao Miyazaki dans une oeuvre plus métaphysique, peut-être un peu moins accessible, mais tout aussi riche. Surtout, c'est un véritable plaisir pour les yeux et les oreilles qu'offre le cinéaste, avec un sens du détail et de l'esthétique pointu pour un film animé.

Le Garçon et le Héron est mis en ligne sur Netflix le 1er février 2025. Tous les autres films des studios Ghibli sont également visibles sur la plateforme de streaming.