2 Oscars, 4 Golden Globes : l'un des plus grands acteurs américains fête ses 95 ans

Ce grand nom du cinéma américain, qui a remporté de nombreuses récompensées et a eu une carrière hollywoodienne sur six décennies, célèbre ses 95 ans le 30 janvier 2025.

Il reste peu d'acteurs et actrices d'Hollywood qui peuvent se targuer d'avoir eu une carrière à succès sur six décennies. A l'instar de Clint Eastwood qui a fête son anniversaire récemment, une autre célébrité régulièrement récompensée fête ses 95 ans le 30 janvier 2025. Et elle peut se targuer d'avoir brillé dans de nombreux films jusqu'à sa retraite, prise en 2004.

Cet acteur a notamment remporté deux Oscars, quatre Golden Globes, un Screen Actors Guild Award et deux Bafta. Dans sa filmographie, on retrouve des œuvres cultes, comme French Connection, Impitoyable, Conversations secrète, Mississippi Burning, Superman ou La famille Tenenbaum. Cet acteur iconique, c'est bien évidemment Gene Hackman.

© MARY EVANS/SIPA (publiée le 15/01/2025)

Né Eugene Allen Hackman, Gene Hackman a débuté sa carrière à Broadway et à la télévision. Il patientera jusqu'en 1967 avant de décrocher son premier grand rôle, dans le film Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, où il donne la réplique à Warren Beatty et Faye Dunaway. Sa carrière sur le grand écran est alors lancée, puisqu'il est nommé aux Oscars, sans pour autant remporter la statuette.

Il faudra toutefois attendre 1971 pour que son nom soit cité dans les cérémonies hollywoodiennes. Il remporte l'Oscar du meilleur acteur l'année suivante pour son rôle dans French Connection de William Friedkin, qui lui vaudra également un BAFTA et un Golden Globe. Il incarne un policier qui enquête à Brooklyn sur la trafic de drogues.

Ce ne sera pas la seule statuette dorée que l'acteur américain remportera, puisqu'il sera récompensé en 1993 de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Impitoyable, où il donne d'ailleurs la réplique à Clint Eastwood. Sa partition lui permettra également de décrocher un Golden Globe et un BAFTA. La famille Tenenbaum de Wes Anderson lui permettra également de remporter un Golden Globe.

Depuis 2004, Gene Hackman a mis un terme à sa carrière au cinéma. C'est dans la littérature qu'il s'épanouit désormais, puisqu'il a écrit pas mois de cinq romans, dont trois ont été co-écrits avec Daniel Lenihan, archéologue sous-marin. Son dernier ouvrage a été publié en 2013.