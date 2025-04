Dans le Top 10 de Netflix : voici les 3 films qui valent la peine d'être vus cette semaine

Quels films faut-il voir en ce moment sur Netflix ? On vous en sélectionne trois qui figurent dans le top de la semaine de la plateforme de streaming.

Depuis l'avènement des plateformes de streaming et de leurs gigantesques catalogues, il est de plus en plus difficile de choisir le programme idéal pour occuper ses soirées. Pour faire un premier choix, il peut être aisé de se référer aux programmes qui ont suscité la curiosité des autres abonnés. Les utilisateurs de Netflix peuvent retrouver le fameux "Top 10 des films", mis à jour quotidiennement mais aussi chaque semaine.

Mais même en réduisant la liste à 10 longs-métrages, il peut être difficile de trouver son bonheur. Linternaute a réduit le classement hebdomadaire à trois films pour vous aider. Pour cette sélection, nous nous sommes concentrés sur les fictions qui sont dans la liste hebdomadaire de la plateforme de streaming (qui évolue moins que le top quotidien), en France, du 2 au 9 avril 2025. Ce classement est renouvelé tous les mercredis et se retrouve ici.

© Nicole Rivelli/Netflix © 2024.

1. Une comédie romantique mélancolique

Les amateurs de romance et de films légers peuvent découvrir Demain est un autre jour, qui est premier du classement. Sortie le 28 mars, cette production originale de Netflix raconte comment une trentenaire décide de réaliser une liste de choses à faire qu'elle a écrite quand elle était enfant, peu de temps après le décès de sa mère. Romance et légèreté sont au rendez-vous de cette fiction qui réunit Sofia Carson, Kyle Allen, Sebastien de Souza et Connie Britton. Notons que ce film est devenu une tendance sur les réseaux sociaux, puisque plusieurs abonnés remettent en question leur routine voire leur couple après le visionnage.

2. Un film d'horreur qui a fait sensation

Si vous n'êtes pas très fleur bleue, peut-être voudriez-vous tester le film d'horreur qui se trouve en huitième position du top de la semaine. Réalisé par Sébastien Vanicek, Vermines suit les habitants d'un immeuble de cité qui se battent pour survivre à une araignée venimeuse, qui sème la terreur dans le bâtiment. Au casting, les abonnés de Netflix reconnaîtront Jérôme Niel, Théo Christine, Finnegan Oldfield ou Sofia Lesaffre. Lors de sa sortie en décembre 2023, le film avait séduit la critique française, Cinemateser saluant "un film maîtrisé" quand La Voix du Nord s'est laissée embarquée par ce "thriller horrifique extraordinairement angoissant". Attention, Vermines est interdit au moins de 12 ans... et déconseillé si vous êtes arachnophobe.

3. Un film de super-héros à ne pas trop prendre au sérieux

On ne vous cache pas qu'il a été compliqué de terminer cette sélection, puisque le top hebdomadaire de films contient plusieurs comédies qui n'ont pas obtenu les louanges de la critique ou du public. Avec cette donnée en tête, pourquoi ne pas se lancer dans un film de super-héros sans prise de tête ? Porté par Jared Leto, Morbius est très loin d'être le meilleur long-métrage du genre, mais cela occupe si l'on ne sait pas quoi regarder d'autres. Les amateurs de vampires y trouveront peut-être leur compte, ou l'occasion de rigoler un bon coup face aux effets spéciaux.

Le reste du classement hebdomadaire de Netflix comporte la comédie française potache exclusive Banger avec Vincent Cassel et Laura Felpin, ou alors la comédie Les Segpa et sa suite, tout comme le film Emoji. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, plusieurs classiques sont également disponibles dans le catalogue de Netflix comme Manchester by the Sea, Erin Brockovich, Interestellar, Oppenheimer, RRR ou encore tout le catalogue des studios Ghibli, par exemple.