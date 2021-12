The Witcher : y aura-t-il une saison 3 ?

THE WITCHER NETFLIX. La saison 2 de The Witcher est à découvrir sur Netflix. Une saison 3 est en préparation.

[Mis à jour le 18 décembre 2021 à 9h00] Les fans de The Witcher ont pu découvrir la saison 2 sur Netflix. Les nouveaux épisodes ont été mis en ligne le vendredi 17 décembre 2021, après deux ans d'attente de la part des abonnés qui sont tombés amoureux des aventures de Geralt de Riv en 2019. Et la quête du Sorceleur, Yennefer et Ciri ne s'arrête pas là : une saison 3 a été officialisée par Netflix avant même la sortie de la seconde salve d'épisodes.

Pour l'heure, peu d'informations ont été communiquées au sujet de la saison 3 de The Witcher. On ne connaît pas encore la date de sortie ni l'intrigue. Il y a fort à parier qu'elle reprendra la trame des livres d'Andrzej Sapkowski. Il va toutefois falloir se montrer patient avant de la découvrir, puisque deux ans se sont écoulés entre la sortie de la saison 1 et la saison 2, en raison de la crise sanitaire notamment. Difficile d'imaginer la sortie de la saison 3 avant fin 2022, voire 2023. Il faudra attendre la confirmation de Netflix pour en savoir plus.

Couronnée de succès lors de sa mise en ligne en 2019, The Witcher est une série disponible sur Netflix. La première saison de l'adaptation des livres d'Andrzej Sapkowski (eux-mêmes adaptés en jeux vidéo à succès développés par CD Projekt Red) met en scène Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, le Sorceleur, un chasseur de monstre qui loue ses services aux plus offrants. Disponible sur Netflix, la série comporte pour l'heure deux saisons, et une troisième en préparation.

La saison 2 de The Witcher arrive. Mais avez-vous bien en tête la saison 1 ? pic.twitter.com/ieLq37kxve — Netflix France (@NetflixFR) December 12, 2021

Convaincu que la vie de Yennefer s'est envolée lors de la bataille du Mont Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l'endroit le plus sûr qu'il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu'elle possède.

Henry Cavill : Geralt de Riv

Anya Chalotra : Yennefer

Freya Allan : Ciri

Joey Batey : Jaskier

Kristofer Hivju : Nivellen.

Yasen Atour : Le Sorceleur Coen

Paul Bullion : Lambert

Kim Bodnia : Vesemir

Agnes Bjorn : Vereena

Thue Ersted Rasmussen : Eskel

Mecia Simson : Francesca

Aisha Fabienne Ross : Lydia

C'est sur la plateforme Netflix que la série The Witcher sera diffusée en exclusivité en streaming. Les abonnés le savent, il suffit de débourser une dizaine d'euros chaque mois pour profiter d'un catalogue plus que fourni en séries et films. Concernant The Witcher, Netflix applique la même méthode de diffusion que pour ses autres séries originales, à savoir la mise en ligne des nouveaux épisodes dans leur totalité dès 9h01 heure française.

Alors que la saison 2 n'était pas encore sortie, une saison 3 de The Witcher a officiellement été annoncée. En plus de cette bonne nouvelle pour les fans du Sorceleur, un anime (après celui centré sur Vesemir) ainsi qu'une série à destination des enfants et de leurs familles, prenant place dans l'univers de la série, sont actuellement en préparation. Après les romans et les jeux vidéos, The Witcher continue d'étendre son univers sur Netflix. Pour l'heure, aucune autre précision, et aucune date de sortie, n'ont accompagné ces annonces.