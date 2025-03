James Bond : quel acteur pour succéder à Daniel Craig ?

La franchise James Bond prépare une nouvelle ère depuis le départ de Daniel Craig et la reprise du contrôle créatif par Amazon.

Le nouveau James Bond sera-t-il bientôt connu ? Depuis la fin du cycle Daniel Craig dans James Bond avec Mourir peut attendre en 2021, la question de son remplacement est dans l'esprit des fans. Amazon MGM a repris le contrôle créatif de la franchise à Barbara Broccoli et James Wilson en février 2025. En revanche, selon une note publiée par le Daily Mail, le prochain comédien sera bel et bien un homme issu du Commonwealth, comme le voulait la tradition depuis les premières adaptations du roman de Ian Fleming sur grand écran.

Depuis, chacun y va de ses pronostics pour trouver le successeur de Daniel Craig. Selon les bookmakers, Aaron Taylor-Johnson reste le grand favori pour enfiler le costume de 007. L'acteur britannique de 33 ans aurait passé des essais filmés pour le rôle et aurait fait forte impression face à Barbara Broccoli, selon les informations du tabloïd The Sun en décembre 2022. Depuis, plus d'informations ne circulaient à ce sujet... Jusqu'au 18 mars 2024, où le média britannique affirme qu'Aaron Taylor-Johnson aurait reçu une "offre formelle" pour reprendre le rôle. Le comédien révélé dans Kick-Ass et vu dans Avengers : l'Ere d'Ultron et Bullet Train était d'ailleurs l'un des favoris des "bookmakers".

L'information n'a jamais été confirmée, et depuis, le contrôle créatif de la franchise 007 a été repris par Amazon MGM. Aaron Taylor Johnson reste le grand favori des bookmakers, devant d'autres noms évoqués : James Norton (Grantchester), Theo James (The Gentlemen), Henry Cavill (Man of Steel) ou encore Harris Dickinson (Babygirl) et Josh O'Connor (The Crown, Challengers). Les paris sont, officiellement, toujours ouverts.

Tout sur les films James Bond

James Bond est un personnage fictif inventé par l'écrivain Ian Fleming en 1953 avec le roman Casino Royale. Neuf ans plus tard, les aventures de cet espion britannique au permis de tuer sont transposées au cinéma : James Bond 007 contre Dr. No, premier film de la saga cinématographique, sort en 1962 et révèle Sean Connery dans le rôle-titre. De 1962 à 2021, les aventures de l'agent secret seront mises en scène sur grand écran dans 26 films (en incluant Jamais plus jamais qui n'est pas un film faisant officiellement partie de la franchise). L'interprète du protagoniste a changé à six reprises (dans l'œuvre cinématographique du moins), généralement à la volonté des comédiens qui arrivaient en fin de contrat : après Sean Connery, James Bond a été joué par George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. La saga cinématographique de 007 est considérée comme l'une des plus importantes du septième art : en 2017, l'ensemble des films de la franchise ont rapporté plus de 7 milliards de dollars, pour un total de 4 milliards de spectateurs à travers le monde.

Dans la saga cinématographique, six acteurs ont incarné, à ce jour, James Bond : Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Notons également que Barry Nelson est le premier acteur à avoir interprété, à la télévision, l'agent secret britannique, en 1954, donc avant Sean Connery. Cependant, c'est Roger Moore qui a incarné 007 à plusieurs reprises (7 fois), suivi de Sean Connery (six fois dans les films "officiels"), et Daniel Craig (cinq fois). Ci-dessous, on vous détaille les diffères ères James Bond, qui correspondent à chaque acteur qui a incarné l'espion au permis de tuer.

Barry Nelson dans le téléfilm Casino Royale (1954)

Sean Connery (1962-1967, 1971, 1983) : James Bond 007 contre Dr No, Bons baisers de Russie, Goldfinger, Opération tonnerre, On ne vit que deux fois, Les diamants sont éternels, Jamais, plus jamais.

George Lazenby dans Au service secret de Sa Majesté (1969)

Roger Moore (1973-1985) : Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or, L'Espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Octopussy, Dangereusement vôtre.

Timothy Dalton (1987-1989) : Tuer n'est pas jouer, Permis de tuer.

Pierce Brosnan (1995-2002) : GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, Meurs un autre jour

Daniel Craig (2006-2021) : Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, 007 Spectre, Mourir peut attendre.

Les amateurs du visionnage en streaming seront déçus : l'intégralité des films James Bond ne sont pas disponibles en streaming. Il est toutefois possible d'acheter ou louer les films sur plusieurs plateformes de VOD.