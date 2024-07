"Rush" est un blockbuster retraçant la rivalité entre les deux coureurs de F1 Niki Lauda et James Hunt.

Rush est un biopic réalisé par Ron Howard sorti en 2013 qui raconte l'histoire parallèle de deux champions de formule 1, Niki Lauda (Daniel Brühl) et James Hunt (Chris Hemsworth). Mais ces deux stars de l'automobile étaient rivaux à la fois sur les circuits que dans leur vie privée. Un film qui a séduit les amateurs de courses automobiles, mais pas que.

Mais Rush est-il fidèle à la réalité vécue par ces deus stars de la F1 ? Il y a toutefois des éléments réels dans le film, comme le fait que Niki Lauda, surnommé "le Rat", a eu un terrible accident de voiture qui lui a brûlé le visage, ou que James Hunt a bel et bien été disqualifié d'une course le 2 mai 1976, pour le Grand Prix espagnol.

La plus grande exagération de Rush cependant concernerait directement la rivalité entre Lauda et Hunt. Niki Lauda a révélé que le film avait pris de grandes libertés à ce sujet, et qu'il était ami avec James Hunt bien avant l'accident, et qu'ils avaient du respect l'un envers l'autre. Ainsi, si le premier a pu confirmer ou infirmer certains aspects de sa vie dépeints dans le film, cela n'est pas le cas du second. James Hunt est mort le 15 juin 1993 des suites d'une crise cardiaque, "trop tôt, trop jeune", a déclaré Niki Lauda au micro du Telegraph. "J'aurai aimé qu'il voit le film, ça aurait été génial".

D'autres libertés prises avec la réalité

D'autres changements ont été opérés dans Rush. La scène dans laquelle Hunt frappe un journaliste a notamment été inventée. Le véritable Niki Lauda a jugé dans les colonnes du Telegraph qu'il n'était "pas aussi strict que ce que montre le film, mais j'étais bel et bien plus discipliné que James Hunt", qui était bel et bien considéré comme un pilote extrêmement fêtard et agressif sur le circuit de course. Lauda a également confirmé qu'à aucun moment, il n'avait envisagé de prendre sa retraite après son accident de voiture, et son épouse Marlene ne le lui aurait jamais demandé, ont-ils révélé en interview.

Des erreurs et modifications ont également été effectuées sur les résultats de certaines courses et certains arbitrages techniques réels ont été changés pour des raisons dramatiques. De son côté, le fils de James Hunt, Freddie Hunt, estime que le film n'est pas fidèle à la réalité et a taclé l'interprétation de Chris Hemsworth et les changements opérés par le film dans un podcast, en 2023.

