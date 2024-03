La série "Fallout" dévoile enfin sa bande-annonce, et ça donne envie

Le célèbre jeu vidéo se décline en série pour la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video. Un mois avant sa sortie, "Fallout" dévoile sa première bande-annonce.

C'est une série qui promet de faire l'événement au printemps 2024. La célèbre série de jeux vidéos Fallout se décline enfin sur le petit écran. Après l'annonce de la mise en production du projet et l'annonce du casting, la bande-annonce a enfin été dévoilée par Prime Video ,et celle-ci a de quoi donner envie aux fans de la franchise originale, mais aussi aux néophytes.

La série Fallout reprend l'univers des jeux vidéos et sa tonalité bien singulière, alternant les moments dramatiques et l'humour noir. Rappelons que le jeu vidéo originel se déroule dans un monde post-apocalyptique, deux cent ans après une guerre nucléaire. Deux mondes s'opposent, les habitants de l'Abri, qui se sont réfugiés dans des bunkers, contraints de retourner à la surface, dans ce qu'on appelle désormais les "terres désolées", monde irradié particulièrement hostile.

Les abonnés de Prime Vidéo suivront en particulier le parcours de trois personnages : Lucy, une habitante idéaliste de l'Abri, remonte à la surface pour sauver son père ; Maximus, un soldat de la faction militariste de la Confrérie de l'Acier, cherche à faire régner l'ordre ; et l'énigmatique Goule, chasseur de primes mystérieux et ambigu qui a vécu 200 ans dans ce monde post-nucléaire.

La série Fallout réunit au casting des visages connus du petit et du grand écran, comme Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (Les huit salopards), Kyle MacLachlan (Twin Peaks ou encore Aaron Moten (Emancipation). La série est réalisée en partie par Jonathan Nolan, à qui l'on doit Westworld, et créée par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner. La série Fallout sera composée de huit épisodes, qui sortiront tous le même jour, le 11 avril 2024 sur Prime Video.