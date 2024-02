On sait (enfin) quand sera diffusée The Boys saison 4

La série la plus populaire de Prime Video revient bientôt pour une nouvelle saison toujours aussi sanglante et choquante. Découvrez la date de sortie de la saison 4 de The Boys.

La saison 4 de The Boys se faisait attendre. Mais les fans peuvent désormais souffler car la date de sortie de la prochaine salve d'épisode a enfin été dévoilée par Amazon. Les trois premiers épisodes seront disponibles sur Prime Video le 13 juin 2024, date de lancement de la nouvelle saison. Ensuite, un épisode sera diffusé chaque semaine, jusqu'au final prévu le 18 juillet 2024. Au total, la saison 4 de The Boys est composée de 8 épisodes.

Cette nouvelle saison de la série super-héroïque trash et satirique élèvera également les enjeux de la série à un autre niveau. Victoria Neuman se rapproche de la présidence avec l'aide du Protecteur, plus puissant que jamais. De son côté, les jours de Butcher sont comptés alors qu'il a, en plus, perdu son chef des Boys (qui ne lui font plus confiance) et le fils de Becca. Mais les Boys doivent mettre de côté leurs différends et apprendre à se refaire confiance pour sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard.

Au casting de cette quatrième saison, on retrouve les visages mémorables de The Boys : Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, et Cameron Crovetti rempilent tous. Et de nouveaux visages viendront pimenter les choses, à l'instar de Susan Heyward (Powers), Valorie Curry (Blair Witch), et Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead).

Pour se rafraichir la mémoire avant le 14 juin, il est possible de visionner les trois premières saisons de The Boys sur la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, disponible à l'abonnement pour 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an.