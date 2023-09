L'actrice Sophia Loren, 89 ans, opérée et victime d'une chute, comment va-t-elle ?

L'actrice italienne Sophia Loren a subi une grave chute à son domicile de Genève dimanche. Quel est son état de santé ?

C'est une grosse frayeur pour les cinéphiles à travers le monde. Sophia Loren est en convalescence ce lundi après avoir subi une opération suite à une fracture de la hanche. L'actrice italienne de 89 ans avait fait une chute la veille à son domicile de Genève, résultant en une fracture.

Mais heureusement il y a eu plus de peur que de mal, la comédienne a été "opérée avec succès", a indiqué une chaîne de restaurant à son nom ce lundi sur Facebook. "Elle devra observer une brève période de convalescence puis des séances de rééducation."

The Hollywood reporter nous en apprend davantage sur l'état de santé de la légende du cinéma italien. Sophia Loren a été hospitalisée en urgence à la suite de plusieurs fractures, à la hanche effectivement mais également au col du fémur. Si elle devrait connaître "une courte convalescence", celle-ci doit être suivie d'une "longue période de rétablissement".

Deux Oscars et un prix à Cannes

Sophia Loren est une véritable légende du cinéma italien, renommée pour son talent mais également pour son statut de "sex symbol". Elle débute sa carrière dans les années 1950 et tourne dans de nombreux films au succès international, comme "La ciociara" de Vittorio de Sica, "Mariage à l'italienne" ou "La chute de l'empire romain".

Elle a remporté deux Oscars, l'un "La ciociara" en 1962 et l'un récompensant l'ensemble de sa carrière en 1991. Elle est également lauréate d'un prix d'interprétation au Festival de Cannes pour "La ciociara" en 1961. Ayant fêté ses 89 ans le 20 septembre dernier, Sophia Loren se fait de plus en plus rare au cinéma. Sa dernière apparition sur grand écran remonte à l'adaptation de Romain Gary réalisée par son fils "La vie devant soi", en 2020.