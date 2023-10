"Nous ne pouvions même pas être dans la même pièce" : Stallone et Schwarzenegger se détestaient, voilà pourquoi

Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, les deux plus grandes stars de films d'action, ont entretenu une vraie rivalité.

Arnold Schwarzenegger est l'inoubliable T-800 de Terminator, Sylvester Stallone est la star de Rocky, Rambo et plus récemment de la franchise Expendables. Depuis les années 1970, ces deux stars du grand écran se sont imposées comme des vedettes de blockbusters musclés, dans lesquels ils n'hésitent pas à jouer des poings pour dérouiller leurs ennemis.

Exacerbée par le public et l'industrie cinématographique, cette rivalité s'est encore accentuée dans les années 1980 par leurs succès respectifs au box-office. "Nous étions en compétition sur tous les sujets", se souvient Arnold Schwarzenegger dans le documentaire Netflix qui lui est consacré. "Qui est le plus vicieux ? Qui est le plus dur ? Qui utilise les plus gros couteaux ? Qui utilise les plus gros pistolets ? Sly et moi étions en guerre". Au point que, selon Sylvester Stallone, ils "ne [pouvaient] même pas supporter d'être dans la même pièce."

Arnold Schwarzenegger a piégé Sylvester Stallone

Aujourd'hui, Arnold Schwarzenegger voit cette rivalité comme l'un des moteurs de sa carrière cinématographique : "Sans Stallone, je n'aurais peut-être pas été aussi motivé dans les années quatre-vingt pour faire le genre de films que j'ai fait et travailler aussi dur que je l'ai fait".

Mais la compétition entre les deux acteurs atteint parfois des extrêmes : en 1991, Arnold Schwarzenegger a fait mine de s'intéresser au film Arrête ou ma mère va tirer pour que Stallone s'empresse de lui voler le rôle dans ce film, qui a finalement été un échec commercial et critique.

"Hollywood a fait de nous des ennemis"

Depuis les années 1990, les deux acteurs sont devenus de très bons amis. Au point même de mettre leur "rivalité" de côté pour partager l'affiche dans Expendables : Unité spéciale en 2010 ou dans Evasion en 2013.

En 2012, Schwarzenegger estimera même auprès du Journal du Dimanche que cette rivalité était "dramatisée par les studios pour vendre encore plus de billets". Et de conclure : "C'est Hollywood qui a fait de nous des ennemis !"