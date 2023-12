Gérard Depardieu met sa Légion d'honneur "à la disposition" de la ministre de la Culture

Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de Gérard Depardieu concernant sa Légion d'honneur. L'acteur, mis en examen pour viols, réagit, samedi 16 décembre.

La Légion d'honneur de Gérard Depardieu, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, va-t-elle lui être retirée ? La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a indiqué sur le plateau de "C à vous", vendredi 15 décembre, qu'une "procédure disciplinaire" allait être engagée pour décider si la Légion d'honneur devait être retirée à l'acteur. Celui-ci l'a reçue des mains de Jacques Chirac, en 1996. Dans un communiqué publié samedi 16 décembre, les avocats de Gérard Depardieu ont indiqué qu'il mettait sa Légion d'honneur "à la disposition" de la ministre de la Culture, indique Le Parisien. Toutefois, ses avocats se demandent si la ministre ne contribue pas à participer "activement à la chasse à l'homme" et "au lynchage médiatique", et si elle "ne porte (...) pas ainsi un coup supplémentaire à une présomption d'innocence déjà agonisante".

Gérard Depardieu est mis en examen pour viols depuis 2020 à la suite d'une plainte d'une comédienne, rappelle franceinfo. L'acteur conteste ces accusations. Jeudi 7 décembre 2023, le magazine Complément d'enquête a diffusé des images de Gérard Depardieu lors d'un voyage en Corée du Nord. Dans celles-ci, il multiplie les allusions obscènes, sexualise une fillette qui fait du cheval et tient des propos sexistes envers sa traductrice. À la suite de cette émission, la ministre de la Culture a dit avoir reçu "des messages du monde entier" de partenaires choquants.

Vendredi 15 décembre, Rima Abdul Malak a rappelé qu'une Légion d'honneur distingue "un homme, un artiste et une attitude, des valeurs". "Un conseil de l'ordre va se réunir", a-t-elle indiqué, avant d'ajouter qu'elle militait pour empêcher que des actes de harcèlement et de violences sexuelles et sexistes aient lieu sur les tournages.

Les accusations visant Gérard Depardieu

L'acteur est accusé de viol et d'agression sexuelle par l'actrice Charlotte Arnould. Il est mis en examen depuis 2020. Depuis, d'autres femmes ont dénoncé son comportement. Treize ont témoigné de violences sexuelles dans un article de Médiapart. Parmi elles, se trouve l'actrice Hélène Darras, qui accuse Gérard Depardieu de l'avoir agressée sexuellement sur le tournage du film Disco en 2007. Elle a porté plainte contre lui en septembre 2023. L'acteur a toujours démenti ces accusations, affirmant dans une lettre ouverte n'avoir "jamais abusé d'une femme".