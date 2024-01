Mort de l'acteur David Soul, héros de "Starsky et Hutch", à 80 ans

Le comédien David Soul, connu pour avoir joué l'un des rôles principaux de "Starsky et Hutch", est mort à 80 ans.

Il était l'inoubliable détective Kenneth "Hutch" Hutchinson dans la série policière culte. David Soul, connu pour avoir joué l'un des deux membres du binôme titre de Starsky et Hutch, est décédé le 4 janvier 2024 à l'âge de 80 ans. C'est son épouse, Helen Snell, qui a révélé la triste nouvelle dans un communiqué de presse relayé par Sky News ce vendredi.

Les causes de son décès n'ont pas té précisées, mais le communiqué de presse raconte qu'il est mort "après une lutte vaillante pour la vie", entouré de sa famille.

Né le 28 août 1943 à Chicago, David Soul se fait remarquer à la télévision pour la première fois en 1976, dans l'émission The Merv Griffin Show. Par la suite, on le retrouve dans plusieurs séries télévisées, comme Cent filles à marier puis Owen Marshal : Counselor at Law.

Mais c'est son rôle dans Starsky et Hutch qu'il incarne de 1975 à 1979, qui le révèlent au grand public. Il y incarne Hutch, le plus discret et réfléchi du duo qui résout, avec son ami Starsky (Paul Michael Glaser) des affaires de manière peu conventionnelle. Au total, la série aura droit à quatre saisons et deviendra rapidement culte. Il fait également une apparition dans le film Starsky et Hutch sorti en 2004, dans lesquels Ben Stiller et Owen Wilson incarnent les rôles principaux.

D'autres rôles au cinéma et à la télévision

A la télévision, on retrouvera ensuite David Soul en guest stars de séries télévisées, comme La troisième guerre mondiale, Gunsmoke ou Star Trek. On l'a également aperçu dans Arabesque en 1993 ou Hercule Poirot en 2004. Il joue encore à la télévision jusqu'en 2012, avec un rôle dans Inspecter Lewis.

David Soul s'est également illustré au cinéma. En 1971, on le retrouve dans Johnny s'en va-t-en guerre. Deux ans plus tard, il joue face à Clint Eastwood dans Magnum Force. On l'a également vu dans les films Les Vampires de Salem (1979), Rendez-vous avec la mort de Michael Winner (1988) et plus récemment L'affaire Farewell en 2009. On ne l'a plus vu sur grand écran depuis cette date.