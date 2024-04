Alain Delon placé sous curatelle renforcée par la justice, qu'est-ce que ça signifie ?

L'acteur de 88 ans a été placé sous curatelle renforcée par la justice ce jeudi 4 avril, ce qui le limite dans certaines de ses décisions.

Alain Delon a été placé sous le statut de curatelle renforcée par la justice pour raison de santé, nous apprennent CNews et BFM TV ce jeudi 4 avril. Le tribunal de Montargis a examiné pendant près de deux heures la demande de mise sous tutelle de l'acteur de 88 ans. Auparavant, Alain Delon était placé sous sauvegarde de justice depuis le 25 janvier. Il pouvait réaliser la plupart des actes de la vie quotidienne mais était limité seulement pour certains actes important, notamment la vente d'un bien immobilier, supervisés par un mandataire.

Avec la curatelle renforcée, l'acteur est placé sous une mesure de protection : un curateur est désigné par un juge et lui attribue certains actes importants, comme l'emprunt, la vente d'un bien immobilier, mais également la gestion du compte bancaire de la personne protégée. Le curateur est également responsable de régler les dépenses de cette dernière, nous apprend le site officiel du service public. La curatelle renforcée peut durer cinq ans et être renouvelée une fois.

Affrontement familial chez les Delon

Cette nouvelle étape intervient alors que la famille Delon se déchire depuis plusieurs mois autour de l'état de santé de l'acteur et sur la fin de sa vie. Alain-Fabien et Anthony Delon reprochent à leur soeur, Anouchka, de manipuler leur père et de ne pas les avoir avertis de la dégradation de l'état de santé du Guépard. Anthony Delon l'a notamment accusée de vouloir faire soigner leur père en Suisse pour éviter un impôt sur l'héritage, alors que le comédien souhaiterait terminer ses jours à Douchy. Anouchka a formellement démenti ces accusations et assure vouloir emmener leur père en Suisse pour le faire soigner.

Elle accuse à l'inverse ses frères de mettre la vie de leur père en danger, et leur reproche de l'avoir enregistré, à son insu, en pleine conversation avec Alain Delon avant de la publier sur Instagram. Anthony et Alain-Fabien seront jugés sur citation directe en 2025 pour "utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie d'autrui".