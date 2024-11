Mort de Tony Todd : de quoi est mort l'acteur de Candyman et Destination Finale ?

L'acteur Tony Todd, qui a joué dans de nombreux films, notamment d'horreur, s'est éteint à l'âge de 69 ans en Californie.

C'est une nouvelle qui va bien attrister les fans de cinéma et de l'horreur. L'acteur Tony Todd est décédé mercredi 6 novembre dernier. Il avait 69 ans. Il a succombé à une "longue maladie", a annoncé son épouse, Fatima, au magazine Hollywood Reporter. Elle n'a pas donné plus de détails sur cette maladie. Tony Todd s'est éteint à son domicile à Marina Del Rey en Californie.

L'artiste, né le 4 décembre 1954, a joué dans plus de 240 films et séries, rappelle Franceinfo. Parmi ses rôles les plus connus, on retrouve plusieurs films d'horreur. Il a avant tout marqué les esprits par son rôle dans Candyman, où il joue le fantôme d'un peintre, victime d'un meurtre raciste. Il reprend ce rôle trois fois encore, en 1995, 1999 et 2021. Sa co-star dans le premier et dernier volet, Virginia Madsen, lui a rendu hommage samedi dans un post sur le réseau social Instagram. Elle se souvient d'un "homme vraiment poétique", à la voix "qui fait tomber en pâmoison", et une "âme douce avec une grande connaissance des arts". "Il va beaucoup me manquer et j'espère qu'il me hantera de temps en temps", a-t-elle confié. Et d'ajouter : "Mais je ne le convoquerai pas dans le miroir !"

"L'industrie a perdu une légende"

Tony Todd est également connu pour avoir joué William Bludworth dans les deux premiers volets de Destination Finale en 2000 et 2003, rôle repris en 2011 pour le 5e volet de la saga. Le 6e, dans lequel il apparaît, sortira l'an prochain, de manière posthume. La société qui produit ces films, New Line Cinema, a rendu hommage à l'acteur après l'annonce de sa mort, peut-on lire dans The Hollywood Reporter. "L'industrie a perdu une légende. Nous avons perdu un ami cher. Repose en paix, Tony, – Ta famille de Destination Finale", a écrit l'entreprise.

Si l'acteur s'est épanoui dans le genre de l'horreur, il est également connu pour des rôles dans les séries Star Trek : Nouvelle Génération, X-Files, Charmed, MacGyver, ou The Crown plus récemment. Selon TF1 info, une dizaine de ses projets sont actuellement en post-production.