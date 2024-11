"J'aurai toute la mort pour prendre ma retraite" : après ses malaises, quel est l'état de santé de Pierre Arditi ?

Pierre Arditi est à l'affiche de "Meurtres à Colmar" ce jeudi 28 novembre. A la fin d'année 2023 cependant, l'acteur avait suscité les inquiétudes sur son état de santé après des malaises sur scène.

Pierre Arditi avait fait de belles frayeurs à ses fans à la fin de l'année 2023. En septembre et décembre de l'année dernière, l'acteur a fait des malaises sur scène, forçant l'interruption des représentations. Il s'agissait, selon lui, d'un "surmenage" et de fatigue, et aucun souci de santé n'a été révélé au public. Après plusieurs semaines de repos, l'acteur est de nouveau sur pied, et ses admirateurs peuvent d'ailleurs le retrouver à la télévision dans Meurtres à Colmar, ce jeudi 28 novembre sur France 3.

Depuis, Pierre Arditi semble avoir repris du poil de la bête. Auprès de nos confrères de Ouest-France, l'acteur qui fêtera ses 80 ans le 1er décembre assurait en octobre qu'il "ne va pas mal, mais comme le disait le général de Gaulle, je ne manquerai pas de mourir un jour !" En revanche, le comédien a toujours plusieurs projets et ne compte pas prendre sa retraite de comédien tout de suite.

Pierre Arditi sera en effet bientôt en tournée en France et en Belgique pour laquelle il jouera, à partir de janvier 2025, une nouvelle pièce de théâtre. "J'aurai toute la mort pour prendre ma retraite", assure-t-il en effet. "Être acteur, c'est un choix de vie et une récompense. On n'a aucune envie que ça s'arrête." Il explique ainsi que sa "respiration", c'est le théâtre. "La vie, c'est ce qui m'anime. C'est un objet précieux, un cadeau qu'on vous prête. Mais ce n'est pas une banque. Si vous l'économisez, vous ne gagnez pas d'intérêts à la fin. Alors, je me 'bourre la gueule' avec la vie."