EVEREST FILM. Sorti en 2015, le film Everest retrace la tragique histoire vraie de l'ascension de la montagne de l'Himalaya, les 10 et 11 mai 1996.

[Mis à jour le 17 mars 2022 à 20h45] En 2015, le film Everest de Baltasar Kormákur replongeait le spectateur dans une tragédie survenue une vingtaine d'années plus tôt. Ce long-métrage raconte l'histoire vraie de la terrible ascension de la plus haute montagne du monde les 10 et 11 mai 1996. Huit alpinistes sont morts au cours de deux expéditions, en raison d'une importante tempête de neige. Le 10 mai 1996, les guides Scottt Fischer (Jake Gyllenhaal dans le film) et Rob Hall (Jason Clarke) négligent les mauvaises conditions météorologiques montent avec plusieurs touristes jusqu'au sommet de l'Everest. Une fois en haut, une violente tempête de neige s'abat sur eux. L'un des alpinistes amateurs de l'expédition s'effondre, et le guide Rob Hall décide de rester à ses côtés. Ils meurent tous les deux.

Les autres participants de cette expédition qui a inspiré le film Everest débutent la descente. Scott Fischer, le second guide, y meurt après avoir souffert du mal des montagnes qui lui a provoqué un oedème cérébral. Les touristes sont alors livrés à eux-mêmes et serpont sauvés par l'alpiniste Anatoli Boukreev (Ingvar E. Sigurosson joue son rôle dans le film). L'un d'eux est retrouvé agonisant : il s'agit de Beck Weathers (incarné par Josh Brolin), qui survivra miraculeusement à cette terrible expédition. Il sera toutefois amputé du bras droit et des doigts de la main gauche. Son nez, gelé, sera également reconstruit grâce à une greffe des tissus de l'oreille.

Synopsis - L'Everest, montagne la plus haute au monde, est un défi pour bien des grimpeurs. Force mentale et détermination doivent être au rendez-vous. Quand deux équipes s'attaquent à l'ascension du sommet le plus convoité, elles n'avaient pas prévu qu'une tempête magistrale s'abatte sur elles. A chaque seconde, chaque pas, la mort peut frapper. Face à ces éléments naturels terrifiants, les héros de ces expéditions devront prendre leur courage à deux mains.

Les prises de vue du film Everest ont été effectuées en Italie et au Népal et dans des studios en Angleterre. La réalisation est assurée par le cinéaste islandais Baltasar Kormákur, à qui l'on doit des films comme Contrebande et Survivre. Parmi les acteurs principaux, on retrouve Jake Gyllenhaal, Josh Brolin et Keira Knightley