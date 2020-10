Miss suit le parcours d'un homme androgyne qui décide de participer au concours Miss France. Cette comédie n'est pas inspirée d'une histoire vraie, mais d'une volonté du réalisateur de traiter du genre et de la transition.

[Mis à jour le 21 octobre 2020 à 10h15] Parader au concours Miss France quand on est un homme ? C'est le rêve un peu fou du protagoniste de Miss, jeune homme androgyne qui assume totalement sa féminité. Le long-métrage de Ruben Alves suit son parcours, des élections à la préparation au concours de beauté jusqu'au grand soir. Derrière ce film qui a pour décor l'élection Miss France, c'est une réflexion sur la question du genre, l'androgynie mais aussi la tolérance et la femme dans la société patriarcale qui est proposée par le réalisateur. Mais aussi inspirant soit-il, Miss n'est pas tiré d'une histoire vraie. Comme le précise le règlement du comité Miss France, ne peuvent participer aux élections "les personnes nées de sexe féminin". Le scénario proposé dans le film ne peut donc pas se produire dans la vraie vie.

Toutefois, Ruben Alves a puisé dans sa vie personnelle pour penser le sujet et le scénario de Miss. Le réalisateur a décidé de traiter des questions de genre après avoir accompagné un ou une de ses proches dans sa transition. "Je voulais que le grand public ait accès à ce sujet et à ses enjeux mais je ne trouvais pas le bon biais ni la façon d'apporter quelque chose de différent par rapport à de formidables documentaires existants." Après plusieurs années, sa rencontre avec le comédien Alexandre Wetter a été décisive pour trouver le scénario et le ton juste de son prochain film : c'est l'acteur de Miss qui lui a suggéré de prendre pour sujet de film l'androgynie.

"Il n'était pas question de faire un film militant, précise également Ruben Alves auprès d'Allociné, mais, avec ma co-scénariste Elodie Namer nous voulions rendre hommage à la femme et au courage qu'il lui faut pour grandir et s'affirmer dans notre société patriarcale". A noter toutefois qu'Alexandre Wetter a suivi un parcours similaire à celui de son personnage dans Miss : l'acteur principal rêvait, enfant, de défiler habillé en femme pour Jean-Paul Gaultier. Et il a fini par accomplir son rêve.

Face aux circonstances exceptionnelles que traversent les salles de cinéma et le monde de la culture en général, nous avons décidé avec nos partenaires et coproducteurs Warner, Chapka & Marvelous davancer la sortie de MISS de R.Alves au mercredi 21 octobre, soit dans 3 jours! — Hugo Gélin (@hugogelin) October 18, 2020

Synopsis - Depuis son enfance, Alex rêve de devenir Miss France. Un rêve qui semble inaccessible car c'est un garçon. Orphelin, Alex a réussi à se reconstituer une famille avec à sa tête l'exubérante et bienveillante Yolande et Lola, un travesti qui officie au Bois de Boulogne Un coup du destin lui redonne envie de réaliser son rêve. Alex demande l'aide de ses proches afin d'être admis au concours. Une fois sélectionné, Alex passe par les mains expertes de l'exigeante Amanda. L'apprentissage est difficile mais pour Alex, pas question de baisser les bras...

Miss - sortie cinéma le 21 octobre 2020