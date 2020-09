ENORME FILM - La dernière réalisation de Sophie Letourneur s'attaque aux pressions liées à la grossesse. Que pensent les critiques d'Enorme ?

[Mis à jour le 2 septembre 2020 à 10h03] "Transgressif", "subversif", "osé"... la dernière comédie de Sophie Letourneur va définitivement faire parler d'elle. En salles ce mercredi, Enorme part d'un postulat d'emblée dérangeant (un homme trafique la pilule de sa femme pour qu'elle tombe enceinte contre son gré) pour s'interroger sur la grossesse et toutes les injonctions sociales qu'elle provoque. La réalisatrice accouche d'un film irrévérencieux mais globalement adoubé par la critique conquise. "Ovni" pour Le Monde, qui salue les efforts de Sophie Letourneur qui veut "faire rire et réfléchir, toucher un large public" en déconstruisant les codes de genre : "Enorme nous trouble jusqu'à la fin, glissant de plus en plus vers le documentaire". Le Figaro est également séduit par cette "farce cruelle", tandis que Le Parisien salue "une farce aussi improbable qu'hilarante".

Toutefois, selon les avis de la presse, Enorme est à éviter pour tous ceux qui ne sont pas sensibles à l'humour absurde et noir, les Inrockuptibles notant que la réalisatrice "trouve du plaisir dans la gêne, de l'humour dans la noirceur". Les journalistes de Première sont de leur côté divisés sur "cette comédie déjantée" : "Enorme dit des choses sur la maternité non désirée, sur l'encombrement [...] qu'elle suppose" pour l'un, quand pour un autre cette fiction-documentaire "n'a rien de l'objet curieux difficilement malléable qui viendrait traduire les frustrations, les manques et les espoirs - bref le dérèglement psychologique que provoque l'attente d'un enfant chez l'homme et la femme - mais un jeu de quilles". Ce qui est certain, c'est que le long-métrage ne laisse pas la critique indifférente. Il faudra toutefois attendre les retours spectateurs pour découvrir si ces avis positifs sont partagés par le public, et surtout les jeunes parents.

Synopsis - Claire, une célèbre pianiste qui n'a aucun instinct maternel, réalise qu'elle est enceinte au moment même où Frédéric son mari qui l'assiste dans sa carrière vient de décider qu'il désirait un descendant. Son désir de paternité est venu près avoir été témoin d'un accouchement inattendu dans un avion, en plein vol. Pour parvenir à ses fins, il a même trafiqué la pilule de sa femme. Résignée, Claire finit par accepter cette grossesse tandis que Frédéric est anormalement aux anges. Il est tellement heureux qu'il va lui-même prendre du poids. Son ventre devient de plus en plus énorme...

