RELIC - Que vaut ce film, qui plonge trois générations de femmes dans l'horreur ? L'avis des critiques.

[Mis à jour le 7 octobre 2020 à 10h03] C'est le premier film d'horreur de ce mois d'octobre, traditionnellement marqué par les réjouissances et terreurs d'Halloween. Mais Relic n'est définitivement pas un long-métrage d'épouvante comme les autres : cette première réalisation de Natalie Erika James suit trois générations de femmes, dont la matriarche souffre d'étranges absences. Les conséquences de crises de démence, ou l'oeuvre d'un esprit démoniaque ? Il faut d'abord le voir pour se faire sa propre idée. Quoi qu'il en soit, la fin de vie et le grand âge ne sont pas des thématiques communes au genre horrifque. Le pari de la réalisatrice, audacieux pour un premier film, semble relevé avec brio à en croire les premières critiques.

La presse est globalement conquise par Relic, premier essai réussi d'une cinéaste à suivre. Le site Terrafemina est formel : c'set le "film d'horreur le plus bouleversant de 2020", quand Ecran large juge que c'est "l'un des (rares) chocs de flippe de l'année 2020". "Drame familial, horreur intimiste puis monstrueux cauchemar, Relic est tout ça" résume le média en ligne. En se servant des codes du cinéma d'épouvante, Relic s'interroge sur le naufrage du grand âge, sur "la dégénérescence du corps, la solitude, la transmission, énumère le JDD. Ce récit terrifiant entretient le malaise jusqu'au dénouement extraordinaire". Un avis partagé par Le Monde, qui estime que "le film confronte habilement la rhétorique du cinéma d'épouvante à de familières inquiétudes".

Mais, aussi intelligent soit-il, est-ce vraiment un film d'horreur qui vous fera bondir de votre siège ? Tout dépendra de la sensibilité du spectateur semble-t-il. Selon 20 minutes, le long-métrage à l'ambiance poisseuse et angoissante est "suffisamment bien ficelé pour donner son comptant de frisson au public". Relic est en tout cas une oeuvre à découvrir pour les spectateurs qui aiment plonger au cœur de l'horreur à quelques semaines Halloween.

En savoir plus

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Lorsqu'Edna, la matriarche et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se rendent dans leur maison familiale isolée pour la retrouver. Peu après le retour d'Edna, et alors que son comportement devient de plus en plus instable et troublant, les deux femmes commencent à sentir qu'une présence insidieuse dans la maison. Edna refuse de dire où elle était, mais le sait-elle vraiment...

Relic - dans les sorties cinéma