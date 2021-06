CRUELLA FILM. En amont de la sortie en salles de Cruella, Disney lève le voile sur un nouvel extrait porté par Emma Stone. Découvrez la vidéo sans plus tarder.

[Mis à jour le 10 juin 2021 à 16h02] Cruella arrive dans nos salles de cinéma le 23 juin 2021 et signera le retour des productions Disney en salles. Le studio aux grandes oreilles propose ici un spin-off en prise de vues réelles centré sur le personnage de Cruella d'Enfer, la machiavélique méchante des films Les 101 Dalmatiens. Si le rôle était campé par Glenn Close à l'époque des remakes, c'est désormais Emma Stone qui incarne cette passionnée de mode qui nourrit une obsession malsaine pour les chiens noir et blanc. Quelques jours seulement avant la sortie du film en France, Disney nous propose de découvrir un nouvel extrait de Cruella.

Chargement de votre vidéo "Cruella - Extrait "Plan C" VOSTFR"

On y découvre les sbires de Cruella, Jasper et Horace en train de se demander ce qu'ils vont bien pouvoir faire alors que leur camionnette est en train d'être embarquée par la fourrière et qu'ils doivent s'échapper au plus vite du château qui semble appartenir à la baronne von Hellman jouée par Emma Thompson. "Il y a un plan C ?" se demande l'un. Fort heureusement, Cruella débarque et vole une luxueuse voiture pour s'exfiltrer elle et sa bande. Les deux acolytes se rendent d'ailleurs assez vite compte que d'Enfer ne maîtrise pas tout à fait son permis de conduire ! On notera également que tout le passage est rythmé par le morceau "Stone Cold Crazy" de l'illustre groupe de rock Queen. Pour rappel, Cruella sort en France le 23 juin 2021.

En savoir plus

Vous vous êtes toujours demandé comment Cruella d'Enfer a pu devenir cette méchante iconique capable d'enlever des dalmatiens pour se faire un manteau de fourrure ? Les studios Disney vous offriront bientôt la réponse. Le 23 juin 2021, le film Cruella proposera une "origin-story" de la terrible méchante des 101 dalmatiens. Le long-métrage doit sortir à cette date dans les cinéma en France, sous réserve de la réouverture des cinémas. En attendant, plusieurs trailers permettent d'en savoir plus sur ce personnage incarné par Emma Stone.

Dans la dernière bande-annonce de Cruella, on découvre que sa rivalité avec la baronne von Hellman (Emma Thompson), figure de la mode de Londres en 1970, qui pousse Estella à embrasser sa part obscure devenir Cruella d'Enfer. Au casting, on retrouve également les acteurs Paul Walter Hauser (Le cas Richard Jewell), Emily Beecham (Little Joe), Joel Fry (Yesterday), Mark Strong (Kingsman) ou encore Kirby Howell-Baptiste. La dernière bande-annonce de Cruella est à découvrir ci-dessous.

Synopsis - Dans les années 1970, à Londres, Estella cherche à se faire un nom dans le milieu de la mode, tout en montant plusieurs escroqueries. Lorsque ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une rivalité naît entre les deux femmes, forçant Estella à embrasser son côté sombre jusqu'à devenir la terrible Cruella d'Enfer.

Cruella - sortie cinéma prévue le 23 juin 2021