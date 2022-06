IRREDUCTIBLE FILM. Jérôme Commandeur incarne un fonctionnaire qui refuse de démissionner dans la nouvelle comédie Irréductible. Quel est l'avis des critiques ? Revue de presse.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 9h32] Irréductible est le dernier film réalisé par Jérôme Commandeur. Sorti ce mercredi 29 juin 2022, ce film comique suit un fonctionnaire basé à Limoges qui refuse de démissionner, malgré les directives de son ministère, chargé de réduire les postes dans la Fonction publique. Il va se retrouver muter dans les pires endroits de France. Ce long-métrage avait remporté le grand prix au festival de l'Alpe-d'Huez. Mais a-t-il conquis la critique ?

Selon l'agrégateur de critiques presse d'Allociné, Irréductible récolte pour le moment une note de 3,4/5. Parmi les avis des médias, Le Parisien se dit totalement séduit par cette "comédie irrésistible, hilarante et romantique", tandis que La Voix du Nord salue une comédie "sacrément loufoque, un peu romantique, gentiment aventureuse et hautement sarcastique".

Pour le Journal du Dimanche, ce film comique est également "porté par une qualité d'écriture et une réalisation ambitieuse". Première déplore qu'Irréductible ne soit pas "plus vachard", mais le média spécialisé reconnaît toutefois plusieurs qualités au long-métrage, net notamment les seconds rôles et l'énergie de Jérôme Commandeur. Les Inrockuptibles fait toutefois partie des quelques critiques déçus, déplorant de nombreux "clichés" et "l'humour réac jusqu'à la nausée".

Synopsis - Chargée d'écrémer la Fonction publique, une inspectrice ministérielle un peu trop zélée va utiliser tous les moyens en son pouvoir... Mais Vincent Peltier, paisible fonctionnaire aux Eaux et Forêts à Limoges, n'est pas du tout décidé à abandonner son travail "garanti à vie" ! La guerre des nerfs ne fait que commencer quand elle le mute dans les pires recoins de France, jusqu'au Pôle Nord...