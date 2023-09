Dans trois mois, votre ancien compte Gmail sera supprimé

A partir du 1er décembre, Google va supprimer les anciens comptes Gmail ainsi que les mails, photos et documents qu'ils contenaient. Voici ce qu'il faut faire.

Attention. Si vous avez des mails ou des photos sur Google Photos ou encore des documents sur Google Drive associés à un ancien compte Gmail, vous devez agir. En effet, Google supprimera votre compte Gmail si vous ne vous connectez pas avant le 1er décembre 2023. Pourquoi ? Car Google a changé sa politique concernant les "comptes inactifs". Un compte Google inactif est un compte qui n'a pas été utilisé depuis deux ans. Et désormais, Google se réserve la possibilité de le supprimer, purement et simplement. Et avec lui toutes les données (mails, photos, documents) que vous y aviez stocké.

Votre compte principal, celui que vous utilisez régulièrement n'est sans doute pas concerné car il n'est pas considéré comme inactif. Mais vous avez peut-être, par exemple, des photos stockées dans un ancien Google Photos que vous n'avez pas encore pris le temps de gérer. Ou peut-être une deuxième adresse mail que vous utilisez rarement. Ou encore un compte ou vous aviez stocké des copies de pièces d'identité en cas d'urgence.

Google précise que la meilleure façon de garder votre compte actif est de vous y connecter au moins une fois tous les 24 mois. En effet, si vous vous êtes connecté à votre compte Google ou à l'un de ses services au cours des deux dernières années, votre compte ne sera pas supprimé.

L'autre manière d'éviter qu'un compte soit supprimé, que vous vous soyez connecté ou non, c'est d'avoir un abonnement associé à ce compte. Il en va de même si le compte a été utilisé pour télécharger des vidéos sur YouTube. Ruth Kricheli, chef de produit chez Google, a précédemment déclaré que Google commencerait par supprimer les comptes qui ont été créés puis jamais utilisés par la suite.

Dans les mois précédant la suppression, des e-mails seront envoyés à l'adresse principale du compte ainsi qu'à l'adresse e-mail enregistrée pour la récupération. Une bonne mesure de précaution est donc d'aller modifier vos comptes Gmail afin de mettre votre adresse email principale comme adresse de récupération. Ainsi, vous serez certain de recevoir un message ou une alerte avant la suppression de votre compte.

Enfin, dernier détail important, une fois qu'un compte aura été supprimé, il ne sera plus possible d'en rouvrir un autre avec le même identifiant. Si vous avez une adresse mail à laquelle vous tenez c'est donc encore plus important de veiller à ce que le compte ne soit pas supprimé.