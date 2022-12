"Diablo 4 : un trailer et une date de sortie, les Game Awards nous gâtent"

La sortie de Diablo 4 se dessine enfin ! Le jeu a fait une apparition surprise lors de la cérémonie des Game Awards 2022, nous offrant un nouveau trailer et surtout, une date de sortie définitive.

[Mis à jour le 09 décembre 2022 à 11h34] Diablo 4 est de retour ! Le très attendu quatrième volet de la série culte de hack'n'slash a fait une apparition très remarquée à la cérémonie des Game Awards 2022, nous gratifiant d'un court trailer en CGI et surtout, surtout, d'une date de sortie définitive. Le jeu est prévu pour juin 2023, et s'annonce comme une sortie évènement pour les fans comme pour Blizzard. Le studio n'a plus vraiment le droit à l'erreur après les nombreux scandales qui ont secoué sa hiérarchie et certaines de ses sorties récentes. On fait le point sur ces nouvelles informations juste ci-dessous.

C'est l'information à ne surtout pas manquer après ces quelques minutes de combat épique dans une cinématique dont seul Blizzard a le secret, Diablo 4 sortira le 6 juin 2023 sur PC via Battle.net, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series. Une sortie attendue depuis presque une décennie par les fans de la série, et un jeu à la fois innovant et plein de promesses si l'on en croit les dernières affirmations de Blizzard. Il est vrai que le studio américain a intérêt a filer droit sur les questions de monétisation en jeu et d'aléatoire si il ne veut pas répéter le scandale qu'a été la sortie de Diablo Immortal.

Comme souvent ces dernières années, Diablo 4 sortira sous trois éditions différentes, une édition Standard (59,99 € sur PC, 69,99 € sur consoles), une édition Digitale Deluxe (79,99 € sur PC, 89,99 € sur consoles) et une édition Ultimate (89,99 € sur PC, 99,99 € sur consoles). Outre les différences en termes de cosmétiques Diablo 3, Diablo 4 et World of Warcraft, on peut noter que les seules les versions Deluxe et Ultimate donneront un accès anticipé au jeu 4 jours avant sa sortie, et que toutes les précommandes permettront d'accéder en avance à la bêta ouverte du jeu qui aura lieu plus tard dans l'année. Les différentes éditions :

Standard :

Ailes d'Inarius et familier murloc d'Inarius pour Diablo® III**

Monture amalgame de rage pour World of Warcraft®**

Ensemble ornemental Ténèbres ailées d'Umbre pour Diablo Immortal™**

Deluxe :

Ailes d'Inarius et familier murloc d'Inarius pour Diablo® III**

Monture amalgame de rage pour World of Warcraft®**

Ensemble ornemental Ténèbres ailées d'Umbre pour Diablo Immortal™**

Jusqu'à 4 jours d'accès anticipé au lancement de Diablo IV***

Passe de combat saisonnier de Diablo® IV

Monture Tentation pour Diablo® IV

Armure de monture Carapace infernale pour Diablo® IV

Ultimate :

Ailes d'Inarius et familier murloc d'Inarius pour Diablo® III**

Monture amalgame de rage pour World of Warcraft®**

Ensemble ornemental Ténèbres ailées d'Umbre pour Diablo Immortal™**

Jusqu'à 4 jours d'accès anticipé au lancement de Diablo IV***

Niveaux débloqués dans le passe de combat saisonnier de Diablo® IV (comprend l'accès au passe de combat premium, 20 niveaux débloqués ainsi qu'un objet ornemental).

Monture Tentation pour Diablo® IV

Armure de monture Carapace infernale pour Diablo® IV

Emote Ailes du Créateur pour Diablo® IV

Bien que l'alpha et les différents tests de Diablo IV aient déjà commencé, le public aura l'occasion de prendre le jeu en main pour la première fois lors de sa bêta ouverte. Blizzard n'a pas encore communiqué officiellement sur les dates de ladite bêta. Connaissant l'énergumène qu'est le studio américain, cette période de test pourrait avoir lieu entre les mois d'avril et de mai 2023. Les joueurs ayant précommandé le jeu pourront avoir accès à cette période de test en avant première, dans une limite de deux jours ouvrés minimum si l'on en croit les dires de Blizzard.

Après le relatif scandale entourant la sortie de Diablo Immortal (vite renommé Diablo Immoral par les fans), Blizzard avait grand besoin de bonne publicité lors des Game Awards 2022. C'est lors de la cérémonie que Diablo IV est apparu pour la deuxième fois cette année, nous dévoilant un trailer en images de synthèse et de nouvelles informations. Et la licence de hack'n'slash légendaire semble revenir en force. Outre des graphismes relativement impressionnants observé cet été dans le trailer juste ci-dessus, et son combat toujours aussi jouissif, le jeu nous a présenté quelques fonctionnalités inédites dans un jeu Diablo. On y retrouve la personnalisation visuelle de personnage, qui prend une part apparente dans le jeu sans sembler pour l'instant très poussée, mais aussi celle de style de jeu qui vous offre différentes manières d'aller massacrer du démon. Bien entendu, cette dernière passe par différents objets et arbres de compétences que vous pourrez équiper et déverrouiller à votre guise.

Outre ces éléments relativement attendus, on a aussi eu le droit à quelques statistiques et informations de taille lors du Showcase de Xbox l'été dernier. Diablo IV comprendra plus de 150 donjons, que vous pourrez partir explorer à votre guise grâce au nouveau système de monde ouvert. Ces donjons seront divisés en différentes catégories, et certains Bastions pourront être repris des mains du Mal pour être transformés en villes accueillantes. Une fonctionnalité qui vous permet d'avoir un vrai impact sur le monde qui vous entoure en le façonnant par vos différents choix. En parlant d'impact sur le monde, vous pourrez aussi créer des groupes de joueurs pour venir à bout d'évènement de World Boss pour une expérience encore plus portée sur l'interaction multijoueur.

Pour faire un bon jeu de rôle, il faut bien entendu proposer plusieurs archétypes de jeu à ses joueurs. Clef de voute des jeux Diablo, les classes font bien entendu partie du gameplay du futur Diablo 4. On y retrouve pour l'instant 5 types de personnages différents, avec des classes plus ou moins attendues. En premier, les éternels Barbares, spécialisés dans le combat au corps à corps et dans le contrôle de foule, en second, les Druides, qui se transforment d'un animal à l'autre pour repousser des vagues d'assaillants tout en commandant à la magie du vent, de la terre et de la tempête. La troisième classe proposée dans Diablo 4 sont les sinistres Nécromanciens, qui utilisent la magie de sang et d'ombre pour terrasser leurs adversaires, tandis que les Voleurs sont de leur côté des combattants hors-pairs maîtrisant les dégâts à distance et le combat rapproché. Enfin, la dernière classe annoncée est la Sorcière, un mage contrôlant la férocité de la nature.

Si Diablo s'est toujours imposé comme un jeu en coopération, généralement jusqu'à quatre joueurs, Diablo IV compte pousser le bouchon encore un peu plus loin. Le jeu reprend son principe de groupes, pouvant aller de 1 à 4 joueurs, mais son monde ouvert embrasse vraiment son ambition de MMO. En effet, le jeu ne pourra être accessible qu'en ligne, et différents groupes de joueurs pourront se retrouver sur les grandes étendues de ses plaines, déserts, routes et montagnes et participer à des activités communes (world boss, évènements...). Les donjons resteront instanciés donc pas moyen d'y croiser un autre groupe d'aventuriers.

On va pas y aller par quatre chemins, oui Diablo 4 intégrera totalement le crossplay entre consoles et PC. En tant que premier titre de la franchise à sortir sur PC et sur consoles, le jeu se devait d'intégrer des éléments de communication entre ses différents support, au nom d'une expérience multijoueur plus développée que jamais. Les utilisateurs de PS5, d'Xbox Series X|S et de clavier souris pourront donc partager leurs parties pleinement de A à Z. Notez aussi que tous le contenu multijoueur sera disponible en crossplay, y compris les évènements majeurs du monde qui réunissent plusieurs groupes de héros.