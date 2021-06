Far Cry 6 : passe de combat, date de sortie, gameplay... Toutes les infos

Far Cry 6 arrive à pas de géant. Le dernier opus de la licence sortira d'ici à la fin de l'année 2021, avec un casting de de haute voltige. Trailer, gameplay, date de sortie...On vous résume tout dans cet article

[Mis à jour le 15 juin 2021 à 11h09] Far Cry 6 s'est fait attendre. Initialement prévu pour le début de l'année 2021, sa date de sortie a été repoussée, au grand dam de tous les fans de la licence. Mais l'attente est terminée, le 27 mai dernier, Ubisoft nous a présenté les premières images de gameplay de son dernier petit protégé, et plus récemment, c'est au cours de la conférence Ubisoft Forward de l'E3 2021 que l'on en a appris un peu plus à son sujet. Ces 10 minutes de séquences de gameplay ont pu susciter l'excitation des fans de la franchise, qui attendent un jeu digne du succès de Far Cry 5. Pour rappel, lors de sa première semaine dans nos rayons, Far Cry 5 avait généré près de 310 millions de dollars de chiffre d'affaire, de quoi faire rougir les plus gros triples A du marché. Date de sortie, trailers, gameplay... Nous vous résumons tout dans cet article.

Premièrement, le lieu de l'action. Far Cry 6 se déroulera sur l'Île de Yara, un paradis tropical figé dans le temps et coupé du monde après une révolution sanglante près d'un demi-siècle plus tôt. Le joueur pourra parcourir ses différents paysages, des rues décrépites de la capitale aux jungles luxuriantes à l'aide de différents moyens de transport, voitures, deux-roues, cheval… Et oui car Yara c'est aussi une faune complexe et éclectique permettant de rajouter beaucoup de vie à ses forêts tropicales. De quoi varier le gameplay et favoriser l'immersion de bon nombre de ses joueurs et joueuses.

Tout bon Far Cry se doit d'avoir un antagoniste charismatique. On peut dire que sur ce point Ubisoft a mis le paquet puisque qu'il sera incarné à l'écran par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian). Il joue le rôle d'Anton Castillo, un dictateur sans pitié souhaitant redonner à Yara son prestige d'antan. Mais sa vision a un prix, le prix du sang, et ses nombreuses exactions contre ses habitants ont poussé son pays au bord de la révolution. C'est à Dani, le personnage joué par le joueur, de bouter Castillo hors du pouvoir. Une quête mixant des idéaux politiques et une vengeance personnelle qui promet d'être plus que captivante.

© Ubisoft

Une autre nouveauté dans le gameplay de Far Cry 6, c'est l'emphase mise sur les possibilités de personnalisation. Le joueur a le contrôle sur l'apparence de Dani, avec un modèle féminin et un modèle masculin ayant leurs propres lignes de dialogue. Mais il peut aussi personnaliser son équipement et ses véhicules. Autant de possibilités permettant à chacun de se forger sa propre révolution. Par ailleurs, l'accent est mis sur la débrouillardise, notamment au niveau des armes souvent composées de matériaux de récupération et aux fonctionnements plutôt originaux, qui permettront à Dani de surmonter les nombreux obstacles qui l'attendent. Par ailleurs que vous soyez adepte des missions d'infiltration ou plutôt du genre à foncer tout droit au milieu des explosions, vous aurez le choix d'employer différentes tactiques au cours de missions à la difficulté croissante.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Récemment a eu lieu la conférence Ubisoft Forward dans le cadre de l'E3. Plusieurs heures de conférences qui nous ont appris pas mal de choses sur les projets de l'éditeur français, et surtout sur l'avenir de Far Cry 6. Ubisoft a présenté le Season Pass de son jeu, qui comprendra des extensions dédiées aux trois antagonistes des précédents opus. Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed de Far Cry 3, 4 et 5 reviendront dans des DLC qui seront dédiés à leur histoire. D'ailleurs, ce sera au joueur de les incarner et de découvrir ce qui a fait la genèse de leur folie. Un contenu original qui promet d'être fort intéressant.

Far Cry 6 PS5 Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Comme tout les Far Cry, le sixième opus nous promet d'être une aventure de haute volée, dans un univers fictif aux accents si réels qu'il sera difficile de ne pas y passer la plus grande partie de nos journées. Il vous faudra cependant patienter quelques mois avant de mettre les mains sur le précieux disque. Le jeu est prévu pour le 7 décembre 2021, avec une sortie sur PS5 , PC et Xbox Series X|S. Bonne nouvelle, Ubisoft a décidé d'inclure les possesseurs de consoles "last-gen" dans l'aventure puisque Far Cry sortira également sur PS4 et Xbox One . Par ailleurs, si vous possédez le jeu sur PS4 ou Xbox One et souhaitez passer sur consoles next-gen, vous pourrez accéder aux versions PS5 et Xbox Series X|S gratuitement. En attendant, vous pouvez toujours le précommander ci-dessus, et obtenir des bonus qui incluent une arme et un skin pour le chien Chorizo.