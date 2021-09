Marvel's Wolverine : l'exclusivité bien mystérieuse de la Playstation 5

Vous en avez sûrement entendu parler, le Playstation Showcase de ce début septembre a été l'occasion pour Sony de dévoiler ses cartes. Parmi elles, un trailer bien mystérieux d'un nouveau venu de l'univers Marvel, Marvel's Wolverine. On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur cette exclusivité PS5.

Le Playstation Showcase est toujours un grand moment pour Sony, et particulièrement celui de septembre dernier. La firme nipponne avait été l'absent remarqué des grands salons de l'E3 et de la Gamescom, et avec les gros coups que prépare Microsoft (Halo Infinite, Forza Horizon 5...) on en attendait pas moins de la part des créateurs de la Playstation. Or, ce Playstation Showcase a été une terre fertile pour le monde vidéoludique, particulièrement pour celui des joueurs Playstation 5. Sony nous a présenté des nouvelles de ses plus vénérables exclusivités, mais aussi de toutes nouvelles jeunes pousses qui ont eu le don de nous surprendre. Parmi ces dernières, on a pu apercevoir un trailer de Wolverine, nouveau venu de la franchise Marvel, et quelques infos sur un titre que l'on attend au tournant.

Pas de gameplay, peu d'informations, Sony a fait le choix de nous présenter un trailer tout en images de synthèse, qui n'a pas eu besoin d'être très bavard pour nous convaincre. Le plus célèbre des X-Men sera au centre de ce jeu dont on ignore encore tout, et qui sera développé par nul autre qu'Insomniac Games, le studio racheté par Sony en 2019 (pour 230 million de dollars tout de même). Un studio qui porte très bien son nom, puisqu'il enchaîne grosses sorties et annonces de gros projets, avec entre autres Spiderman : Miles Morales, Ratchet et Clank : Rift Apart et le prochain Spiderman 2. Un calendrier chargé donc, que l'on ne manquera pas de suivre avec intérêt.

Pour l'instant on ne sait pas grand chose de ce titre, si ce n'est qu'il s'agira d'une aventure ambitieuse et mature, si l'on en croit Brian Horton, le directeur créatif d'Insomniac Games. Tout comme Spiderman 2, Marvel's Wolverine ne devrait pas sortir avant 2023 au plus tôt, et ce directement et uniquement sur Playstation 5. Ces deux titres marqueront probablement le passage total de la console de Sony dans la next-gen, avec toutes les fonctionnalités et qualités technologiques que cela implique. En tout cas, les curiosités sont piquées par cette sortie bien mystérieuse, et on suivra son évolution ardemment.