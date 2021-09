Spiderman 2 : Peter Parker et Miles Morales de retour sur PS5

C'est lors du Playstation Showcase que l'on a appris la sortie prochaine de Spiderman 2. Insomniac Games est de retour pour nous proposer une exclusivité PS5 qui a tout pour égaler le succès de son prédécesseur. Toutes les infos.

Le Playstation Showcase a été à la hauteur de nos attentes. Sony nous a présenté ses nouveaux projets et de nombreuses informations sur ses grosses exclusivités, dont God of War Ragnarok, Gran Turismo et Spiderman 2. Et oui, notre homme-araignée favori revient dans un second volet exclusivement sur Playstation 5, développé par l'hyperactif studio Insomniac Games. Racheté par Sony en 2019 pour près de 230 millions de dollars, le studio californien justifie son prix, en enchaînant les gros succès avec très récemment les acclamés Ratchet et Clank : Rift Apart et Spiderman : Miles Morales. Autant vous dire qu'Insomniac Games sait s'y prendre avec la licence de Marvel et que Spiderman 2 a toutes les chances de rencontrer un succès au moins aussi grand que le premier volet qui s'était vendu à prêt de 20 millions d'exemplaires sur Playstation 4. Toutes les infos sur Spiderman 2 en détail.

Vous l'aurez compris, Spiderman 2 sera l'occasion pour Peter Parker de faire équipe avec le sympathique Miles Morales afin de détruire leur némésis commune, Venom. Un duo qui ne peut pas ne pas fonctionner et que l'on a hâte de découvrir dans un jeu d'action-aventure qui promet, et qui se placera en suite directe des aventures de Peter Parker dans le premier jeu, et de Miles Morales dans son standalone éponyme.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Il va falloir patienter encore un peu avant de découvrir les aventures de notre duo à seize pattes dans ce second volet. Spiderman 2 n'est en effet pas prévu avant l'année 2023 et Sony n'a pas non plus précisé de fenêtre de sortie. Spiderman 2 sera une exclusivité Playstation 5 et devrait donc profiter pleinement de la puissance de la console nipponne, s'affranchissant des barrières technologiques qui marquent trop souvent les titres cross-gen. En espérant que d'ici 2023, les Playstation 5 ne soient plus des objets aussi rares.