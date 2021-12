A Plague Tale Requiem : tout savoir sur la suite du chef d'œuvre d'Asobo

Le studio bordelais Asobo Studio nous a présenté A Plague Tale Requiem, le second épisode des aventures d'Amicia et Hugo dans un quatorzième siècle toujours aussi sombre. Une sortie à surveiller au vu du succès du premier volet.

Si le nom A Plague Tale résonne familièrement à vos oreilles, c'est parce qu'il s'agit d'une petite création française qui a réussi à faire beaucoup de bruit avec son premier jeu, A Plague Tale : Innocence. Du bruit en bien puisque le jeu a été récompensé à maintes reprises au moment de sa sortie en mai 2019, pour son incroyable scénario, son gameplay intensément immersif et sa superbe bande originale. Une création originale éditée par Focus Entertainment, qui a confirmé la place d'Asobo Studio, studio de développement bordelais, aux premiers rangs des professionnels de cette industrie. Il y a donc de quoi se réjouir de la sortie d'une suite de cette aventure aussi fun que prenante : A Plague Tale : Requiem nous a été présenté dans un trailer époustouflant porté par le poème "Requiem" de Robert Louis Stevenson.

Trailer

Gameplay

Si vous n'avez jamais eu en main Plague Tale Innocence, il y a de quoi se demander en quoi le jeu consiste exactement. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui fait la part belle à l'infiltration, porté par un scénario dramatique tournant autour de la quête d'Amicia et de son frère Hugo, en plein cœur de la France du quatorzième siècle. Or le Moyen Âge c'est pas toujours très rose, c'est même plutôt noir au quatorzième siècle, au beau milieu de la pire épidémie de peste de l'histoire de l'Europe et au paroxysme de la Guerre de Cent Ans. Autant vous dire que le contexte a de quoi vous tenir en haleine. D'autant plus qu'Amicia et Hugo sont poursuivis par l'Inquisition qui croit ce-dernier responsable de l'épidémie en raison de son étrange maladie. Dans ce second volet, on retrouve nos personnages bien loin de la Guyenne du premier opus, dans "de nouvelles régions loin au sud, où une île appelle". Le jeu continue sur sa lancée en appliquant la même recette, exploration, infiltration, rats et larmes, le tout dans des environnements photoréalistes à couper le souffle.

A Plague Tale : Requiem arrivera sur les étalages courant 2022, Asobo Studio n'a pas encore confirmé de date de sortie exacte, mais on sait en revanche que le jeu sera disponible uniquement sur consoles next-gen et PC, avec une sortie sur PC, PS5, Xbox Series X|S et sur Nintendo Switch via Cloud. En attendant, on garde un œil attentif du côté d'Asobo Studio, et sur cette sortie qui pourrait bien faire pas mal de bruit.