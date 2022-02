5 choses à savoir avant de se lancer dans Dying Light 2. Notre guide.

Techland a frappé fort en sortant Dying Light 2 : Stay Human. Le second volet de cet open-world présente une campagne longue et tumultueuse, et il est nécessaire de se lancer dans cette aventure en connaissant quelques astuces. Nous vous avons préparé 5 points essentiels à savoir dans Dying Light 2.

Avec plus de 500 heures de jeu promises par Techland, Dying Light 2 propose une montagne de contenu. En effet, Techland a bien respecté sa promesse de proposer un monde ouvert fourmillant, riche en quêtes et en contenu. L'épopée d'Aiden, le personnage que vous incarnez dans ce nouveau volet, est une histoire riche et profonde et il est nécessaire de se lancer dans cet open-world en connaissant quelques uns de ses petits détails. Nous vous avons préparé un guide vous proposant cinq conseils essentiels pour votre aventure dans Dying Light 2 : Stay Human.

1 - Fouillez tous les emplacements

Dans un open-world aussi vaste que celui de Dying Light 2, il existe de nombreux endroits, cachettes et donjons (zones sombres) qu'il est facile de traverser sans vraiment s'y attarder. Or, les ressources et l'argent sont deux éléments essentiels à votre progression dans le jeu. En effet, dans Dying Light 2, l'expérience ne fait pas tout, elle vous permet de débloquer des points de compétence pour les arbres de combat et de parkour, mais il faut aussi savoir que les améliorations d'équipement sont cruciales pour développer votre personnage. Améliorer vos soins, vos mods, et vos gadgets vous permettra d'être plus efficace en combat. Et les ressources que vous collectez dans le monde de Villedor sont divisées en deux catégories, les objets de valeur, et les ressources. Ces dernières constituent la monnaie essentielle à vos améliorations. Il faut donc s'assurer de fouiller absolument tout pour ne pas être bloqué dans vos améliorations, d'ailleurs votre richesse en croîtra plus rapidement.

2 - Ne passez pas à côté des zombies

Les zombies constituent, bien qu'ils n'en aient pas l'air, une source de richesse inestimable dans Dying Light 2. En effet, chaque zombie possède une chance de vous donner, une fois fouillé, un trophée. Les trophées varient en nature de par leur rareté. Ainsi, un infecté classique pourra vous donner un trophée inhabituel, un infecté spécial comme un virulent pourra vous donner un trophée rare, et une anomalie ou un infecté particulièrement coriace pourra vous offrir un trophée unique. Or, les trophées sont une monnaie essentielle à l'amélioration de vos objets, de vos soins et de vos mods d'armes. Alors veillez à fouiller tous les zombies. Si vous voulez efficacement "farmer" les trophées, lancez des poursuites en restant à proximité d'une lampe à UV, vous pourrez ainsi tuer un grand nombre de virulents, et éviter les volatiles qui pourraient mettre fin à vos jours assez rapidement, avant de ramasser un maximum de trophées.

3 - Améliorez vos armes efficacement

Dans Dying Light 2, vous remarquerez que vos armes ne peuvent pas être réparées de manière conventionnelle. Seulement, il existe un moyen de remettre à neuf n'importe quelle arme, pourvu qu'elle dispose d'emplacements d'amélioration. En effet, améliorer une arme vous permet de gagner 50 points de durabilité par mod ajouté. Si vous trouvez une arme qui est particulièrement de votre goût, assurez-vous de l'utiliser avant de l'améliorer. Vous pourrez ainsi maximiser sa durabilité. Il existe aussi des mods pour la poignée de votre arme qui peuvent améliorer sa durabilité.

4 - Améliorer l'endurance avant la vie

Un choix qui reste selon vos goûts. Avec le système d'inhibiteurs, vous aurez régulièrement le choix entre améliorer votre vie, ou votre endurance. Sachez que l'endurance vous permet de prolonger vos acrobaties de parkour, ainsi que d'augmenter votre prouesse au combat. Avec un montant conséquent d'endurance, vous pourrez accéder à de nombreux endroits dans votre environnement et faciliter vos déplacements. Vous pourrez aussi améliorer votre efficacité en combat, l'endurance vous permettant d'enchaîner les coups, les esquives et les parades. Cependant, veillez à regarder les compétences qui vous intéressent le plus dans chaque arbre, les compétences de plus haut niveau seront déblocables une fois un certain montant de vie ou d'endurance atteint.

5 - Explorez le monde en profondeur

Dans tout jeu en monde ouvert, il est facile de se concentrer uniquement sur la quête principale. Or, dans Dying Light 2, il est essentiel d'explorer le monde en profondeur afin d'en découvrir tous les secrets. Et par secrets, il s'agit bien entendu d'inhibiteurs. Ces inhibiteurs sont essentiels à votre progression dans le jeu. Il faut un cocktail équilibré entre l'expérience et les inhibiteurs pour que votre personnage progresse facilement, lui permettant d'atteindre les montants de vie et d'endurance nécessaires à l'avancement de vos arbres de compétences. Vous trouverez de nombreux inhibiteurs dans les zones sombres et près des bâtiments G.R.E.