Return to Monkey Island : enfin du gameplay pour le retour de la saga légendaire

On l'a appris un peu plus tôt dans l'année, l'une des sagas les plus cultes du jeu vidéo fait son grand retour cette année. Return to Monkey Island s'est dévoilé un peu plus au Nintendo Direct Mini de juin.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 11h00] Ron Gilbert et Dave Grossman sont de retour en même temps que leur célèbre personnage Guybrush Threepwood. La série de jeux Monkey Island s'offre un nouvel épisode avec Return to Monkey Island, plus de treize ans après la sortie de son dernier volet. Les nostalgiques auront de quoi ressasser le passé dans cette nouvelle aventure au pays des pirates, en profitant de cette nouvelle sortie du jeu d'aventure point-n-click. La bonne nouvelle du jour, c'est que le jeu développé par Devolver Digital et édité par Lucasfilm Games s'est dévoilé un peu plus en détail au Nintendo Direct Mini de fin juin, en nous montrant quelques images de gameplay très attendues, en plus d'une période de sortie prochaine. On vous résume tout.

Les premières images de gameplay de Return to Monkey Island

Ce trailer décalé n'en est pour autant pas avare en informations. On retrouve quelques noms connus dans les annonces du casting de cette prochaine sortie. Au delà de Ron Gilbert et Dave Grossman aux commandes, la bande originale du jeu sera une nouvelle fois composée par Michael Land, accompagné de Peter McConnel et Clint Bajakian. L'autre bonne nouvelle pour nos amis anglophones, c'est que Dominic Armato fait son grand retour en temps que voix de Guybrush Treepwood. Le jeu a même son propre site internet, pour l'instant assez limité dans son contenu. Pour ce qui est de la date de sortie de Return to Monkey Island, pas d'autre information que la mention de l'année 2022.

L'histoire de Return to Monkey Island

Bien entendu, pour ce jeu d'aventure narratif, Devolver Digital nous a proposé un synopsis : "Cela fait de nombreuses années que Guybrush Threepwood et son ennemi de toujours le pirate zombie LeChuck se sont affronté par les armes et par l'esprit. Son seul et unique amour, Elaine Marley, s'est détournée de ses responsabilités politiques et Guybrush lui-même semble à la dérive, insatisfait, n'ayant jamais pu résoudre le véritable secret de Monkey Island. De jeunes pirates en vogue dirigés par le Capitaine Madison ont renversé l'ancienne garde de leurs positions de pouvoir, Melee Island a évolué en pire, et le célèbre businessman Stan a été emprisonné pour 'crimes en lien avec le marketing.'"

Outre les personnes qui travaillent à l'élaboration de ce futur chef d'oeuvre (on l'espère), il est aussi important de connaître sa date de sortie. Et bien sachez que le Nintendo Direct Mini de juin nous a apporté des réponses dans ce domaine. Le jeu sortira fin 2022 sur consoles et PC, avec une priorité pour les joueurs manettes. La Nintendo Switch a bien entendu été annoncée comme l'une des plateformes du jeu, avec une sortie prioritaire sur les joueurs clavier/souris , tandis que le jeu sera aussi disponible sur Steam. Les mentions de consoles Xbox et Playstation n'ont pas encore été entendues.