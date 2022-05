"Stock PS5 : le retour de la console cette semaine ? Les stocks en direct"

PS5 : Après une semaine riche en réassorts, une dernière ligne droite vous attend si vous souhaitez vous procurer la console au mois de mai. On fait le point sur les stocks de la Playstation 5 neuve en direct.

[Mis à jour le 23 mai 2022 à 11h38] La PS5 se fait toujours rare, plus de dix-huit mois après sa sortie. La next-gen selon Sony souffre toujours des pénuries de semiconducteurs liées à la pandémie de coronavirus. Une situation qui pourrait se poursuivre jusqu'en 2024 selon Intel, et qui force encore et toujours les consommateurs à se tenir informés des réassorts de la console dans la minute, afin d'espérer obtenir la console. Pour vous aider dans cette quête toujours aussi complexe, voici notre fil d'actualité vous tenant informés des réassorts instantanément, ainsi que toutes les meilleures offres de consoles disponibles d'occasion. Des infos utiles sur votre achat se trouvent aussi dans notre autre article, un peu plus bas.

Le Suivi des stocks du lundi 23 mai en direct

07h00 : La PS5 est disponible en vente d'occasion et neuve chez Rakuten au prix fort (voir ci-dessous), il faudra attendre pour d'autres réassorts.

Comment acheter une PS5 en 2022 ?

Après un mois riche en stock pour la console de Sony, les réassorts se ralentissent, mis à par quelques exemplaires mis en vente par Auchan ce lundi . Mais la situation est de bonne augure pour les acheteurs potentiels de la Playstation 5, qui voient se multiplier les "drops" de la console. Si vous souhaitez vous préparer efficacement pour les prochains réassorts (qui auront lieu probablement dès ce mardi matin), vous pouvez toujours consulter les différentes astuces, techniques et conseils d'achat sur notre article ci-dessous :

Il est également possible de trouver régulièrement des stocks de PS5 chez Rakuten. La console y est cependant vendue au prix fort. Nous ne conseillons cette option que si vous n'arrivez vraiment pas à mettre la main sur la PS5 à son tarif de base (lorsque celle-ci est disponible).

Pas de PS5 jusqu'en 2024 ?

Le mois de mai démarre avec une mauvaise nouvelle que l'on peut retrouver dans un article de CNBC. Dans une récente interview avec Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, le journal a posé la question qui fâche, et a demandé une durée estimée de la la pénurie de semiconducteurs qui pénalise grandement les marchés de l'informatique, des consoles de salon et de l'automobile. La réponse n'est pas très rassurante : "Nous pensons que la pénurie globale de semiconducteurs va s'étendre à 2024, malgré nos estimations précédentes (2023), car les pénuries frappent désormais les équipements et certaines lignes de production vont être durement sous pression." Une information de mauvaise augure pour le marché des consoles de salon et des cartes graphiques.

