PS4 : découvrez la nouvelle version spéciale The Last of Us Part 2

En parallèle de The Last of Us Part II, Sony va commercialiser une console PS4 Pro en édition limitée. Cela a été annoncé le 19 mai sur le PlayStation Blog.

[Mis à jour le 20 mai 2020 à 10h58] Pour le moment, cette sublime édition de la PlayStation 4 n'est officiellement annoncée qu'aux États-Unis. Toutefois, nous savons qu'elle débarquera en Europe, mais la date reste encore inconnue. Ainsi, les premiers prix évoqués, à 399,99 $ aux États-Unis, pourraient varier en France. On peut cependant s'attendre à un prix d'un peu moins de 400 €. L'ensemble de 400 dollars comprend une console PS4 Pro, une manette, un casque et un disque de 2 To. Tous ces éléments arborent le tatouage d'Ellie.

Pour justifier ce design, les développeurs du studio évoquent un engouement populaire : "Lorsque nous avons révélé la deuxième partie de The Last of Us, nous n'avions aucune idée de la vitesse à laquelle les fans allaient accueillir le tatouage d'Ellie", a déclaré John Sweeney, directeur artistique du studio Naughty Dog de Sony. "En moins d'une journée, nous avons commencé à voir des versions réelles apparaître sur les médias sociaux, et les fans ont partagé des photos de leurs nouveaux tatouages... c'était devenu un symbole du jeu". La manette sans fil DualShock 4 en édition limitée et le casque sans fil Gold en édition limitée seront également commercialisés séparément. Sur les sites américains, des premiers prix ont émergé ces dernières heures. Les précommandes pour la manette démarrent par exemple à 65 $ (GameStop, BestBuy).

Sony dévoile ses prochaines exclusivités au compte-goutte. Étant donné que les principales conventions sont annulées ou reportées en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, la firme japonaise se doit de les annoncer par elle-même. Dans le même temps, beaucoup d'exclusivités très attendues comme The Last of Us 2 ont été retardées, dans un premier temps. Il faudra donc attendre la fin de l'année afin de pouvoir enfin mettre les mains sur l'un des titres les plus attendus de cette génération. Mais prochainement, vous pourrez profiter du jeu de samouraï Ghost of Tsushima programmé pour une date de sortie le 17 juillet 2020. Il mettra en scène des combats épiques, des scènes d'action époustouflantes, et surtout un monde ouvert dans un Japon plongé au cœur d'une invasion mongole.

Un des avantages de la PS4 sont les exclusivités sur un certain nombre de triple A. Il y en a encore un certain nombre en prévision en 2020, mais vous avez déjà un panel de très bons jeux à disponibilité. Récemment, le RPG japonais Persona 5 : Royal a reçu un accueil chaleureux de la part des critiques. Côté action, Uncharted 4 est au rendez-vous, avec les aventures de Nathan Drake puis Chloé Frazer. Vous pouvez vous pencher sur Horizon : Zero Dawn ou encore le remake de Shadow of the Colossus. En 2018 sont aussi sortis trois des plus gros succès de la console, avec God of War, Marvel's Spider Man et Red Dead Redemption 2, ce dernier n'étant toutefois pas une exclusivité.

Faut-il acheter une PS4 Pro ?

Le principal argument à l'avantage de la PS4 Pro est sa compatibilité 4K. La PS4 Pro a en effet les composants nécessaires pour afficher vos jeux en résolution 4K. De plus, si vous choisissez de ne pas les afficher en 4K vous avez la chance de pouvoir jouer en 1080p 60 FPS sur un certain nombre de jeux. Avec 1 To de stockage, vous avez en plus la possibilité d'avoir un grand nombre de jeux à disposition, en dématérialisé. Ainsi, si vous disposez d'une télévision 4K, vous pouvez aller vous la procurer, sinon vous n'aurez que l'avantage de voir les images en 60 FPS (ce qui est déjà bien pour une console de salon). La console est disponible neuve à 399€, et en occasion entre 200 et 300€.

Le Playstation Now baisse de prix

Le Playstation Now est un service Cloud permettant d'accéder à un catalogue de plus de 600 jeux, dont certains remontent à la PS2. Mais avec l'arrivée de Google Stadia et l'efficacité du Xbox Game Pass, il a fallu que les prix du Playstation Now s'alignent sur ceux de la concurrence. Ainsi, son abonnement mensuel passe de 14.99€ à 9.99€, ce qui est une baisse significative. Il y a aussi toujours l'option de prendre un abonnement annuel, qui est encore plus rentable maintenant puisqu'il passe de 100€/an à 60€/an, soit 5€/mois. L'annonce de cette baisse de prix a été faite le 1er octobre et est effective immédiatement.

God of War, GTA V, Uncharted 4 et inFAMOUS Second Son sont disponibles sur PlayStation Now !

Abonnez-vous dès aujourdhui à un nouveau prix : 9,99/mois ou 59,99/an et accédez à des centaines de jeux en streaming ou en téléchargement.

Si le prix de la PS4 et de la PS4 Slim s'est stabilisé aux alentours de 300€, la PS4 Pro reste quant à elle toujours au même prix aux alentours de 400€, puisqu'elle est la console la plus puissante de sa génération chez Playstation. Pour obtenir les meilleures offres, il faudra alors vous tourner vers les bundles, ces groupements de produits qui permettent d'économiser quelques euros sur l'achats de l'un de vos jeux préférés. Si la plupart des jeux cités au début de cet article auront le droit à leur bundle entre la fin de cette année et l'année prochaine, certains sont déjà disponibles. Pour rappel, le prix d'une console seule est de 399€, et un jeu seul vous reviendrait à environ 70€.

Il existe de nombreux packs pour obtenir une PS4 à moindre prix. Par exemple, la PS4 Slim 500Go Noire/Jet Black + Voucher Fortnite Neo Versa est disponible à 376,99 €. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos bons plans en cliquant ici, afin de bénéficier des meilleures offres du moment.