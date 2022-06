Summer Game Fest : qu'attendre de la conférence de ce soir ?

La saison estivale du jeu vidéo bat son plein et culmine avec la Summer Game Fest ce jeudi. L'évènement de Geoff Keighley occupe toutes les attentions avec une grande présentation ce soir.

L'annulation de l'E3 ne fait pas que des malheureux. Malgré l'absence du plus grand évènement dédié aux jeux vidéo du monde, l'industrie ne compte pas passer l'été au placard. Et celui qui tire son épingle du jeu en ce moment, c'est bien Geoff Keighley. Son évènement, la Summer Game Fest, occupe désormais le devant de la scène et nous annonce une troisième édition plus chargée que jamais. Outre les différentes conférences d'exposants prévues dans le cadre de l'évènement, nous pourrons retrouver aujourd'hui une grande soirée de présentation dédiée au futur de l'industrie vidéoludique. Grosses sorties, annonces en tous genres, projets techniques, innovations... plus de 3 heures de show que l'on pourra retrouver en live, dès ce jeudi à 20h (heure française). L'occasion pour de très grosses franchises de nous faire un petit coucou et également un bon coup de publicité pour les projets plus modestes. On vous résume tout ce qu'il faut savoir de l'évènement :

Quand voir la Summer Game Fest ?

Pour vous faire court, la Summer Game Fest débutera ce jeudi 9 juin à 20h (heure française). On y retrouvera plus d'une trentaine de partenaires et exposants parmi lesquels on trouve de grands noms comme 2K, Capcom, EA, Activision Blizzard, Xbox et Bethesda...

Où voir la Summer Game Fest ?

La Summer Game Fest sera diffusée en direct sur la page Youtube de l'évènement des Game Awards. Vous trouverez la diffusion en live à cette adresse.

Que peut-on attendre de la Summer Game Fest ?

Et bien beaucoup de choses. Bien que Geoff Keighley ait précisé qu'il ne fallait pas s'attendre à tout et n'importe quoi ce soir, on sait déjà que l'évènement nous réserve de grosses annonces. On sait notamment qu'Activision participera à l'évènement et nous y présentera les premières images de Call of Duty Modern Warfare 2 (le nouveau, pas l'ancien). Par ailleurs, on pourra aussi attendre des nouvelles de The Callisto Protocol, la création originale du "papa" de Dead Space : Glen Schofield. Il y aura donc ce qu'il faut pour les fans de jeux de tir et pour ceux de jeux d'horreur, mais aussi pour ceux de comics, puisque Warner Bros Games a confirmé sa participation à la SGF, et pourrait nous montrer des images de Gotham Knights ce soir. Outre ces gros projets, d'autres annonces plus modestes seront évidemment à l'affiche, puisqu'une trentaine de partenaires devraient participer à l'évènement.

Que ne verrons-nous pas à la Summer Game Fest ?

Plus facile encore que de spéculer sur ce qu'on pourrait y voir, savoir ce qu'on est à peu près sûr de ne pas voir à la Summer Game Fest ce soir. Car Geoff Keighley lui-même a précisé qu'il ne fallait pas espérer voir tout et n'importe quoi durant les trois heures de l'évènement. Par exemple, difficile d'imaginer apercevoir des images de Starfield, puisque les projets Xbox et Bethesda seront sans aucun doute réservés à la soirée de présentation Xbox ce dimanche. Il ne faudra pas non plus espérer grand chose du côté de Nintendo, ou de Sony qui réservent traditionnellement leurs annonces à leurs propres évènements.