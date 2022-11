Warzone 2.0 : le jeu a dépassé les 25 millions de joueurs en une semaine

Après l'immense succès de Call of Duty Modern Warfare, son free-to-play Warzone 2.0 atteint progressivement des sommets en termes de popularité.

[Mis à jour le 16 novembre 2022 à 13h03] Warzone a longtemps dominé le marché des Battle Royale, séduisant par son gameplay nerveux, son système de progression à la fois complexe et jouissif et son contenu évoluant au fil des saisons. Mais la durée de vie d'un Battle Royale peut être limitée, et ce fût le cas pour Warzone qui a perdu près de 60% de ses joueurs au cours de l'année 2022. C'est là qu'entrent en scène Activision et Infinity Ward, qui nous ont offert tout récemment Call of Duty : Modern Warfare 2. Et le succès a été planétaire pour cette suite du Modern Warfare de 2019, avec pas moins de 800 millions de dollars générés en trois jours. Et le petit détail, c'est que Modern Warfare 2 était accompagné de Warzone 2.0, une nouvelle version du Battle Royale à succès, proposant un gameplay à la fois similaire et grandement amélioré. Et le succès de ce Battle Royale ne fait aucun doute, puisqu'il a lui aussi atteint des chiffres pharamineux.

La recette du succès

Activision vient tout juste de féliciter les joueurs de Warzone pour avoir atteint le chiffre astronomique de 25 millions de comptes. Des statistiques impressionnantes pour un jeu qui fête à peine une semaine d'existence. Par ailleurs, le jeu a dépassé GTA 5 sur la première marche du podium des jeux les plus regardés sur Twitch, avec près de 150 000 viewers en permanence. Des chiffres qui s'alignent sur le plus gros compétiteur de Warzone, Apex Legends, qui a atteint lors de sa sortie en 2018, pas moins de 25 millions de joueurs en une semaine, et 50 millions en un mois. Difficile de voir Call of Duty atteindre des chiffres similaires, étant donné la grande proximité de contenu entre Warzone et Warzone 2.0, bien que cette sortie soit un immense point positif pour la licence.

Le trailer

Warzone 2.0 n'est pas une révolution graphique par rapport à son prédécesseur, mais il approfondit certains éléments de son gameplay. En apportant diverses innovations notamment au niveau des déplacements, de la personnalisation d'arme et des gadgets, le jeu se démarque de son aîné et offre aux joueurs une expérience de Battle Royale complète, reprenant le meilleur de ses concurrents et de ses précédentes itérations. En plus de cela, Infinity Ward a offert de nombreuses améliorations de qualité de vie.

Nouveaux mouvements : le succès d'Apex Legends a peut être fait réfléchir Infinity Ward de ce côté là, mais le studio a choisi d'intégrer de nouvelles possibilités de mouvement dans Warzone 2.0. Les opérateurs ont la possibilité de plonger, de rester accrochés à un rebord, le tout en tirant bien évidemment.

Nouveaux gadgets : une caméra tactique, une charge qui perce les murs, un leurre, une bombe électromagnétique... Si vous l'imaginez, Warzone 2.0 l'aura. Infinity Ward n'a pas hésité à nous présenter certains des nouveaux gadgets qui rythmerons le gameplay de son futur Battle Royale, et on espère qu'il y aura de quoi concurrencer l'éternel capteur cardiaque.

Nouvelle personnalisation d'armes : Modern Warfare 2 apporte avec lui un nouveau système de Gunsmith, permettant d'ajouter plus d'accessoires sur ses armes.

Combat sous-marin : si un orteil mouillé était fatal dans Warzone, Warzone 2.0 compte bien intégrer le combat sous-marin à sa formule. Les opérateurs auront donc la possibilité de nager sous l'eau à des profondeurs différentes, et même de tirer. La balistique des balles sera bien entendu influencée par la résistance de l'eau.

Véhicules revisités : les véhicules occupent une part importante de Warzone, et Infinity Ward compte bien capitaliser là-dessus. Le studio affirme avoir améliorer les possibilités d'interaction avec les véhicules, en permettant au joueur de monter sur le toit ou de tirer depuis une fenêtre. Les pneus pourront aussi être détruits et réparés, et la physique des véhicules a été améliorée.

Chat de proximité : le jeu intégrera également un système de chat vocal de proximité, vous permettant de charrier allègrement vos ennemis planqués au premier étage d'une maison avant de leur jeter un pain de C4.

Multiples cercles de proximité : pour la première fois dans la courte histoire des Battle Royale, le cercle de jeu pourra se diviser en plusieurs zones. Bien entendu, ces zones se réuniront en extrême fin de partie pour déterminer une équipe gagnante.

Strongholds : certaines zones seront peuplées d'IA agressives, qui permettront aux joueurs qui souhaite risquer leur discrétion ou leur vie de récupérer du loot plus rare.

Goulag : le Goulag, pilier de l'expérience Warzone, se voit profondément modifié. Il opposera désormais deux équipes de deux joueurs dans un combat pour rejoindre leurs équipes respectives.

Bien entendu, ces différentes additions vont permettre à Warzone 2.0 de nous proposer des moments "bac à sable" inédits. Les nouvelles possibilités de mouvement offrent différentes options quant à l'approche d'un combat, et offrent au joueur le sentiment de liberté qui avait fait le succès de Warzone à ses début. Entre les nouveaux gadgets, les interactions en véhicule, le combat sous-marin, Warzone 2.0 pourrait bien retrouver ce petit grain de folie et d'inattendu qui a tant servi à son prédécesseur. A défaut de proposer des innovations graphiques incroyables (ce qui est une bonne nouvelle pour les consoles d'ancienne génération et les PC plus modestes) Warzone 2.0 semble bien parti pour reconquérir le royaume des Battle Royale.