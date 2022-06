Summer Game Fest : suivez les annonces de la conférence 2022 en direct

SUMMER GAME FEST 2022. C'est parti pour la conférence Summer Game Fest édition 2022. Les jeux Call of Duty, Gotham Knights ou encore One Piece Odyssey sont attendus. Découvrez le récap des annonces en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:34 - One Piece Odyssey - Le manga à l'honneur dans ce nouveau JRPG One Piece revient au coeur de l'actualité jeu vidéo avec le nouveau trailer de One Piece Odyssey. Ce JRPG vous propose de découvrir la nouvelle aventure de Luffy et son équipage. Il est vrai que le jeu propose un casting de rêve pour les fans du manga, ainsi qu'une histoire totalement inédite. Une sortie prévue pour la fin de l'année 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series et PC via Steam.

21:29 - Le genre Battle Royale à l'honneur avec Super People Dévoilé il y a quelques mois au cours d'une bêta fermée explosive, Super People a de quoi bousculer un peu le populaire genre des Battle-Royale. Lors du Kickoff Live, le jeu, free-to-play on le rappelle, nous a offert un superbe trailer en CGI, ainsi que la date de sa prochaine bêta ouverte : le 17 août prochain sur PC.

21:24 - Star Rail, le Genshin Impact de l'espace Pendant la Summer Game Fest, on a pu découvrir Star Rail, la nouvelle création de Cognosphere, le studio derrière Genshin Impact. Un nouveau action-RPG dans l'espace qui pourra plaire aux nombreux fans de l'incontournable action RPG chinois. Le jeu intégrera des combats intenses, une exploration profonde, et sera prochainement disponible.

21:13 - The Delicious Last DLC - Cuphead à l'honneur Prévu pour le 30 juin prochain, The Delicious Last Meal a fait une apparition remarquée lors de la soirée. Le dernier DLC de Cuphead risque de nous donner quelques frissons, de rage ou de froid on ne sait pas trop, puisqu'il se déroulera dans des étendues glacées. Si vous souhaitez en apprendre plus à ce sujet, n'hésitez pas à rejoindre la conférence Netflix Geeked, demain. Une sortie que l'on retrouvera bien évidemment sur toutes les plateformes disponibles. You ready for @StudioMDHR’s Cuphead: The Delicious Last Course?! Well check out this new footage that @MajaMoldenhauer just brought us! #SummerGameFest pic.twitter.com/f00aztYAi9 — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

21:08 - Marvel Midnight Suns, le RPG Tactique sauce supér-héros Avengers, X-men, Ghost Rider, Blade... Tous les superhéros sont réunis dans ce jeu de stratégie au tour par tour développé par le studio Firaxis Games (XCOM). Pendant un trailer en CGI avec une bande son signée Metallica, ce RPG nous a montré l'essentiel de son intrigue, et quelques informations inédites. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC et sera disponible le 7 octobre prochain.

20:56 - Stormgate, le RTS revisité par les légendes de Blizzard En voyant la présence de Frostfire Studios à la Summer Game Fest, on s'attendait à du nouveau du côté des RTS. C'est maintenant chose faite avec l'annonce de Stormgate, la nouvelle création des anciens pontes de Blizzard. Au menu, une ambiance futuriste, une campagne en coop à trois joueurs, un mode multijoueur compétitif en 1v1 et 3v3, et une bêta qui arrive courant 2023. Bien entendu, Stormgate sortira uniquement sur PC.

20:44 - Routine, le nouveau survival-horror spatial en exclusivité Microsoft On reste dans le thème spatial avec cette prochaine annonce inattendue ce soir : Routine , développée par Lunar Software et Raw Fury, ce FPS survival-horror à la sauce Alien Isolation sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series et dans le Xbox Game Pass. Une exclusivité Microsoft dont on attend de plus amples nouvelles au cours de l'année. An ambitious new game from @FallenLeafSA starring some familiar names… this is #FortSolis! #SummerGameFest pic.twitter.com/Mli2S6YNCP — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

20:40 - Witchfire et Fort Solis, les indépendants à l'honneur Développé par le studio polonais the Astronauts, Witchfire est un jeu de tir à la première personne adoptant les codes de la dark fantasy montré pour la première en 2017. Quelques images d'un gameplay mêlant tir et magie nous ont été dévoilées ce soir, alors que le jeu entrera bientôt dans sa phase early-access. Vous ne le trouverez que sur Epic Games et Steam malheureusement. Pour rester dans le thème des studios indépendants, Fort Solis, la création de Fallen Leaf a aussi occupé quelques minutes d'antenne, pour nous présenter son univers futuriste terrifiant. Fort Solis sera un jeu d'exploration, d'action et d'enquête, un thriller vidéoludique en quelques sortes. An ambitious new game from @FallenLeafSA starring some familiar names… this is #FortSolis! #SummerGameFest pic.twitter.com/Mli2S6YNCP — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

20:31 - Le retour du Flashback Cette soirée a aussi été marquée par une information totalement inédite, marquant le retour d'une franchise iconique du jeu video. Flashback 2 a été annoncé, le jeu de plateforme d'action nous offre une nouvelle itération modernisée, prévue pour l'hiver 2022 sur Switch, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC.

20:21 - Call of Duty : Modern Warfare II nous dévoile du gameplay et une date de sortie ! On s'en doutait depuis quelques jours, mais c'est une information qui fait toujours plaisir. Call of Duty : Modern Warfare II s'est dévoilé lors du Kickoff Live en nous présentant une séquence complète de gameplay. Situées sur un supertanker lors d'un assaut armé, ces images ont eu le don de nous rappeler la qualité de la campagne de Modern Warfare. Alors non, les graphismes ne sont pas révolutionnaires, mais il ne faut pas oublier que c'est ce qui garantit de bonnes performances sur les anciennes générations de console. Tir-monté, légère destruction, gunplay accessible, tout est réunit pour faire de ce jeu une excellente suite à Modern Warfare 2019 et à Warzone. Sortie prévue sur old-gen, next-gen et PC le 28 octobre prochain. Johanna Faries is ready to share the world premiere @CallofDuty: #ModernWarfareII gameplay with a level playthrough! #SummerGameFest pic.twitter.com/XHZMxwCipD — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

20:14 - The Callisto Protocol nous offre une séquence de gameplay terrifiante C'est aux côté de Glen Schofield, le créateur de la série de jeux Dead Space, que l'on a pu apercevoir un nouveau trailer et les premières images de gameplay de The Callisto Protocol. Au menu, des monstres, du gore, des flingues et surtout, de la terreur. Le genre survival-horror se trouve honoré par le studio Striking Distance (représenté ce soir sur scène par Glen Schofield) qui nous fournit un titre qualifié de "masterclass internationale" par Geoff Keighley. Le jeu sortira le 2 décembre 2022 sur PC PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Here’s a look at the first raw gameplay from @CallistoTheGame! #SummerGameFest pic.twitter.com/8NYjpsbmgG — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

20:08 - Aliens : Dark Descent , l'annonce surprise de la Summer Game Fest Ce soir, nous avons aussi eu le droit à des images inédites d'un tout nouveau projet d'une franchise légendaire. On parle bien entendu d'Alien, qui nous a été présenté à travers un trailer en CGI impressionnant. Pour l'instant, on ne sait pas encore grand chose du titre, qui sortira courant 2023 sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS5 et PS4. This is Aliens: Dark Descent, coming in 2023 to console and PC! #SummerGameFest pic.twitter.com/qzmsdEF97r — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

20:04 - Street Fighter 6 lance les hostilités Le retour de la célèbre licence de jeux de combat est plus que jamais confirmé ce soir avec une séquence de gameplay nous présentant ses combats titanesques. Une sortie que l'on retrouvera sur PS5, PS4, PC et Xbox Series courant 2023 !

20:00 - Et c'est parti pour la Summer Game Fest 2022 ! La conférence de la Summer Game Fest a débuté, présentée par l'incontournable Geoff Keighley. Accrochez-vous pour trois heures de show à l'américaine, dédiées au futur du jeu vidéo. On pourra y retrouver de très grosses licences mais aussi de plus petits studios prêts à nous impressionner par leurs créations artistiques.