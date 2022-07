Xenoblade Chronicles 3 : où trouver le jeu au meilleur prix ?

Acclamé par la presse et attendu du public, Xenoblade Chronicles 3 est l'un des jeux vidéo incontournables de l'été. Retrouvez le sur Nintendo Switch au meilleur prix avec Linternaute.

[Mis à jour le 29 juillet 2022 à 11h11] En cumulant pas moins de 89/100 sur Metacritic, Xenoblade Chronicles est sans aucun doute l'épisode le mieux réussi de la série de Monolith Soft. Le JRPG exclusif à la Nintendo Switch est disponible dès le 29 juillet et nous offre plusieurs centaines d'heures d'histoire et de paysages à couper le souffle. Le jeu se place sur l'étagère des incontournables de la console de Nintendo, une bonne nouvelle pour la console qui manquait un peu de "chefs-d'œuvre" ces derniers temps. Si vous souhaitez trouver Xenoblade Chronicles 3 au meilleur prix, en apprendre plus sur les avis de la presse ou sur le contenu du jeu, vous êtes au bon endroit.

Pour aller prendre la température lors de la sortie d'un nouveau jeu, rien de tel qu'une petite promenade sur le site Metacritic. Cette référence dans le milieu des tests du jeu vidéo nous permet de regrouper les avis des plus populaires rédactions du monde entier et nous offre une note globale très parlante quant à la qualité du jeu. Pour ce qui est de Xenoblade Chronicles 3, accrochez-vous car les avis sont dithyrambiques. Le jeu cumule une moyenne impressionnante de 89/100 (sur 66 tests différents), en faisant l'une des sorties les mieux notées de l'année 2022. Les avis de la presse internationale sont extrêmement positifs. On retrouve le magazine américain TheGamer qui lui offre tout simplement cinq étoiles sur cinq : "Monolith Soft a conçu un JRPG aussi colossal que minutieux. Il propose une expérience qui sublime tout ce que ses prédécesseurs ont déjà achevé, nous offrant un chef d'oeuvre envoutant." Pour l'incontournable magazine Destructoid, c'est 9,5/10 : "Le casting, le poids de l'histoire et la liberté de composition du groupe composent un trio gagnant qui nous a totalement conquis."

Si l'on porte son regard sur les rédactions françaises, les avis sont tout aussi positifs. JeuxVideo.com lui offre un excellent 18/20 : "Avec Xenoblade Chronicles 3, la Nintendo Switch accueille un nouveau jeu de rôle incontournable dans son catalogue. Loin de la légèreté de ton du second épisode, le titre livre un scénario captivant, riche en rebondissements et en émotions, aidé grâce à une bande-son de toute beauté. En reprenant les bases des deux opus précédents, le gameplay gagne en dynamisme et profite de nombreuses mécaniques efficaces et complexes, même si les combats souffrent de problèmes de lisibilité comme les autres jeux de la série." Le jeu est aussi du goût de la rédaction de Gamekult, qui lui offre 8/10 : "Xenoblade Chronicles 3 est un jeu paradoxal. Pour peu que l'on connaisse la série, ses twists comme ses mécaniques, il se révèle presque sans surprise, comme une vraie promenade au sens propre du terme, baladant le joueur d'un point à un autre. C'est aussi un petit bijou de maîtrise et plutôt un très bon cru, un jeu pour les fans de JRPG par des fans de JRPG. La seule chose que Monolith peut garantir, c'est la qualité du produit. Ici, elle est irréprochable."

Le monde de Xenoblade Chronicles 3

Il se nomme Aionos, c'est un continent magnifique et peuplé de créatures paisibles, et honnêtement, les visuels montrés dans la séquence ci-dessus ont eu le don de nous impressionner. Alors oui, on reste sur Nintendo Switch, alors il ne faudra pas s'attendre à des graphismes de grande qualité, mais Xenoblade semble tout de même être agréable à l'oeil. Des paysages grandioses, des forêts luxuriantes, des déserts à perte de vue Aionos est aussi beau que ses habitants sont belliqueux. En effet, la guerre y fait rage entre les nations de Keves et Agnus, et c'est à votre groupe de trouver une solution à ce conflit sans fin.

Quels sont les personnages de Xenoblade Chronicles 3 ?

Les personnages principaux de Xenoblade Chronicles 3 sont, vous l'aurez deviné, issus des deux factions qui s'entredéchirent sur Aionos. Initialement ennemis, ce groupe de soldats apprend à travailler et à combattre ensemble contre un ennemi commun. Parmi ces personnages, on retrouve Noah, un voyant, Eunie, une combattante féroce, Lanz, un combattant au corps à corps, Milo, une autre voyante, Taion, un tacticien de génie et enfin Sena, qui possède une force titanesque. Fugitifs de leurs nations respectifs, ils se lancent en quête de la vérité sur leur monde et la raison de son conflit sans fin. Un scénario pour le moins classique, mais efficace.

Le combat dans Xenoblade Chronicles 3

Point clef du succès de la licence depuis ses début en 2010, le combat de Xenoblade Chronicles s'annonce toujours comme une expérience complète, réfléchie et profonde, toujours basée sur un système tactique, mêlant actions, tactique en temps réel et placement complexe. Chaque personnage possède son archétype (soigneur, attaquant, soutien) et plusieurs arbres de compétences dans lesquels se spécialiser en différentes classes. Il est bien entendu possible de fusionner certaines compétences essentielles ou Arts pour créer des combos plus efficaces en cours de partie. Les personnages pourront aussi fusionner pour créer des Ourobouros, des Méchas gigantesques au pouvoir impressionnant. D'ailleurs, si vous souhaitez voir à quoi ressemble le gameplay de cette nouvelle sortie, nos confrères d'IGN ont publié une vidéo de quelques minutes d'une démonstration de Xenoblade Chronicles 3 à couper le souffle (ci-dessus).