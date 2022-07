Xenoblade Chronicles 3 : tout savoir avant la sortie de l'exclu Switch

Xenoblade Chronicles 3, c'est la suite tant attendu d'une licence clef de Nintendo. Bonne nouvelle, le JRPG arrive d'ici quelques jours, le temps pour nous de vous résumer tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 13h09] Les fans de JRPG ne risquent pas de beaucoup bronzer au mois d'août ! Monolith Soft nous offre Xenoblade Chronicles 3, le troisième volet de l'une des plus célèbres licences du genre. Cette sortie en exclusivité sur Nintendo Switch est extrêmement attendue des fans, et compte bien nous plonger dans une aventure épique à la hauteur de sa réputation. Au menu de ce nouvel épisode, une plongée dans le monde ouvert d'Aionos, de nouvelles quêtes, des compagnons plus travaillés que jamais et un scénario digne des plus grandes épopées. En attendant sa sortie le 29 juillet, on vous résume tout ce qu'il faut savoir sur Xenoblade Chronicles 3.

Le monde de Xenoblade Chronicles 3

Il se nomme Aionos, c'est un continent magnifique et peuplé de créatures paisibles, et honnêtement, les visuels montrés dans la séquence ci-dessus ont eu le don de nous impressionner. Alors oui, on reste sur Nintendo Switch, alors il ne faudra pas s'attendre à des graphismes de grande qualité, mais Xenoblade semble tout de même être agréable à l'oeil. Des paysages grandioses, des forêts luxuriantes, des déserts à perte de vue Aionos est aussi beau que ses habitants sont belliqueux. En effet, la guerre y fait rage entre les nations de Keves et Agnus, et c'est à votre groupe de trouver une solution à ce conflit sans fin.

Quels sont les personnages de Xenoblade Chronicles 3 ?

Les personnages principaux de Xenoblade Chronicles 3 sont, vous l'aurez deviné, issus des deux factions qui s'entredéchirent sur Aionos. Initialement ennemis, ce groupe de soldats apprend à travailler et à combattre ensemble contre un ennemi commun. Parmi ces personnages, on retrouve Noah, un voyant, Eunie, une combattante féroce, Lanz, un combattant au corps à corps, Milo, une autre voyante, Taion, un tacticien de génie et enfin Sena, qui possède une force titanesque. Fugitifs de leurs nations respectifs, ils se lancent en quête de la vérité sur leur monde et la raison de son conflit sans fin. Un scénario pour le moins classique, mais efficace.

Le combat dans Xenoblade Chronicles 3

Point clef du succès de la licence depuis ses début en 2010, le combat de Xenoblade Chronicles s'annonce toujours comme une expérience complète, réfléchie et profonde, toujours basée sur un système tactique, mêlant actions, tactique en temps réel et placement complexe. Chaque personnage possède son archétype (soigneur, attaquant, soutien) et plusieurs arbres de compétences dans lesquels se spécialiser en différentes classes. Il est bien entendu possible de fusionner certaines compétences essentielles ou Arts pour créer des combos plus efficaces en cours de partie. Les personnages pourront aussi fusionner pour créer des Ourobouros, des Méchas gigantesques au pouvoir impressionnant. D'ailleurs, si vous souhaitez voir à quoi ressemble le gameplay de cette nouvelle sortie, nos confrères d'IGN ont publié une vidéo de quelques minutes d'une démonstration de Xenoblade Chronicles 3 à couper le souffle :

Quand sort Xenoblade Chronicles 3 et à quel prix ?

La bonne nouvelle si vous n'aviez pas trop suivi l'actualité autour de cette grosse sortie de la Nintendo Switch, c'est que le jeu sortira le 29 juillet prochain. Evidemment, il reste une exclusivité totale pour la Nintendo Switch, et est déjà disponible en précommande pour 59.99 €. Mais ce n'est pas tout, comme toute grosse sortie qui se respecte en 2022, pour le meilleur et pour le pire, le jeu sera accompagné d'un passe d'extensions comprenant des skins, des nouvelles batailles, de nouveaux personnages et de nouvelles quêtes, ainsi qu'une toute nouvelle histoire, pour 29,99 €. Tout ce contenu est déjà soumis à une feuille de route et devrait sortir entre le 29 juillet 2022 (date de sortie du jeu) et le 31 décembre 2023.