The Callisto Protocol : l'héritier de Dead Space ? Les tests de la presse

The Callisto Protocol est la nouvelle création de Striking Distance, une aventure horrifique au cœur de la Lune de Jupiter qui s'appuie fortement sur la série Dead Space. Les tests de la presse.

[Mis à jour le 2 décembre 2022 à 17h53] Porté vers la célébrité pour son travail sur la série de jeux Dead Space, Glen Schofield est de retour à la tête d'un nouveau studio pour nous présenter The Callisto Protocol. La nouvelle création de Striking Distance Studios nous plonge au coeur de la Lune désolée Callisto, dans une aventure horrifique mystérieuse qui n'est pas sans rappeler les heures de gloire des aventures d'Isaac Clarke dans les années 2010. Sauf que, 2022 oblige, The Callisto Protocol sera lui aussi un jeu service, avec une grande partie de son contenu enfermée derrière un Season Pass payant. Une décision polémique, surtout lorsqu'on se penche un peu plus en détail sur ledit Season Pass. Outre cela, le jeu est disponible depuis maintenant quelques heures, et les tests pleuvent sur cette sortie finalement très attendue.

Si l'on se penche un peu plus près sur The Callisto Protocol, on peut constater que le jeu est loin de faire l'unanimité. La nouvelle création de Glen Schofield culmine à 76 / 100 sur Metacritic, un score qui sans être mauvais est loin de frôler l'excellence. Le jeu est salué par sa qualité par la majorité des rédactions, prenant avantage d'une ambiance visuelle et sonore extrêmement oppressante, et d'une horreur sans concession. Ses inspirations de Dead Space sont criantes, dans son gameplay, ses antagonistes, et son combat, bien qu'il soit plus centré sur la mêlée. Quand certaines rédactions saluent un excellent jeu d'horreur proposant une expérience sans aucun doute mémorables, d'autres déplorent son manque d'ambition voire sa similitude avec les titres Dead Space.

C'est le cas notamment de JVC qui lui offre 15/20 : "S'appuyant sur les fondations solides comme du métal du premier Dead Space, The Callisto Protocol esquive la photocopie grâce à ses combats au corps à corps intenses, difficiles, mais pas aussi précis que nous l'aurions souhaité. Malgré un manque certain d'audace, Striking Distance est parvenu à voler les anneaux de Saturne afin de les glisser aux annulaires des amoureux d'horreur sci-fi. Attachez votre ceinture d'astéroïdes, le Space Mountain gore va vous secouer, quand bien même le voyage se révélerait aussi imparfait que classique."

Pour IGN, c'est le 7/10 : "Au delà du brutal combat de mêlée, le jeu nous offre le sentiment inévitable qu'il ne contient que peu de choses jamais faites avant - et il n'y a malheureusement pas grand chose à faire une fois la campagne terminée. The Callisto Protocol est un successeur gore et satisfaisant de la série Dead Space, mais reste finalement plus une copie moderne frappante qu'une effrayante nouvelle mutation." La similitude entre The Callisto Protocol et les jeux Dead Space est en effet frappante, tant sur les points positifs, que sur les points négatifs.

Pour TheGamer, la sentence est plus dure, avec seulement deux étoiles et demi sur cinq : "Il est vraiment dommage que The Callisto Protocol soit au fond si inintéressant. Malgré le fait qu'il soit magnifique en surface, une douzaine d'heures de rien de spécial peut avoir un effet clarifiant. Comme un monstre à deux têtes frappant la tête de Jacob sur le sol jusqu'à ce qu'il s'effondre, l'ennui omniprésent vous force à reconnaître qu'il n'y a juste plus grand chose à voir une fois que la façade explose au loin."

Côté français, JeuxActu est satisfait des similitudes de The Callisto Protocol, et de Dead Space, avec un 18/20 : "Ceux qui espéraient un digne héritier de Dead Space avec The Callisto Protocol ne seront pas déçus : le jeu reprend tous les codes de son illustre aîné, à commencer par une ambiance stressante à souhait, parfaitement maîtrisée, et un gore jusqu'au-boutiste. The Callisto Protocol innove aussi grâce à son système de combat impliquant du corps-à-corps viscéral où chaque coup porté est d'une brutalité incroyable."

Pour ce qui est de notre rédaction, nos premières impressions sur The Callisto Protocol sont assez similaires au sentiment global perçu chez les critiques. Le jeu possède un fort potentiel, étant extrêmement beau graphiquement et sans concession dans sa violence. Le système de combat au corps à corps, bien qu'il soit original, est un échec, bloquant votre personnage dans des séries d'animations successives qui retirent à l'affrontement son côté organique. Par ailleurs, rien n'est vraiment fait dans The Callisto Protocol pour se démarquer de Dead Space, le gameplay, les environnements, les monstres, votre protagoniste et le scénario sont affreusement similaires à la célèbre série des années 2010, le tout manquant bien évidemment du charme des premières fois. Nous développerons nos idées dans une critique plus poussée ultérieurement.

Si The Callisto Protocol sera vendu sous la forme d'une Day One Edition à 59,99 €, on pourra aussi acheter à sa sortie un Season Pass (compris dans l'édition Deluxe à 79,99 €) comprenant divers contenus à débloquer pour une vingtaine d'euros. Une décision qui fait toujours polémique chez les joueurs à l'ère où le jeu service est devenu roi, d'autant plus que The Callisto Protocol est un jeu non seulement payant mais également assez onéreux. On a donc pu se pencher un peu plus en détails sur le contenu de ce fameux Season Pass, contenu qui a d'ailleurs amené Glen Schofield en personne à justifier certains choix marketing.

Outre les classiques cosmétiques, le Season Pass comprendra un DLC de l'histoire, sensé nous amener à découvrir les secrets les plus profonds de la lune Callisto. Jusqu'ici rien d'anormal, payer pour du contenu additionnel est devenu une norme depuis quelques années avec l'avènement des DLC payants. En revanche, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, ce sont les nouveaux modes de jeu Contagion et Riot, réservés aux détenteurs du Season Pass. Ces deux nouvelles expériences se divisent de la sorte, Contagion sera un mode de jeu de la campagne de The Callisto Protocol, à la difficulté accrue et customisable jusqu'à la mort permanente de votre personnage, tandis que le mode Riot sera une sorte de mode survie où vous devrez améliorer vos armes pour tenir le plus longtemps possible face à des horreurs meurtrières.

Au delà de l'éthiquement questionnable verrouillage d'un mode de difficulté (Contagion) derrière un paiement supplémentaire, c'est la présence de 13 animations de mort inédites dans le Season Pass qui a mis la puce à l'oreille des fans, forçant Glen Schofield en personne à justifier ces choix. Selon lui, les animations de mort (de Jacob, votre personnage) réservées au Season Pass ne sont en aucun cas soustraites au jeu principal, mais bien du contenu supplémentaire sur lequel l'équipe n'a pas encore commencé à travailler. Etant donné la part importante des animations de mort dans le marketing et l'image de The Callisto Protocol, voir déjà Glen Schofield défendre des choix douteux pour un Season Pass loin d'être nécessaire chatouille légèrement notre spider-sense de la moralité. Il est d'ailleurs toujours assez dérangeant de voir cloisonné une grosse partie du contenu d'un jeu payant derrière un second paiement lors de sa sortie, en sachant qu'il ne s'agit pas ici de payer pour du contenu supplémentaire optionnel.

Un établissement carcéral futuriste, des détenus livrés à eux-mêmes, des monstres vraiment pas très sympas... La patte de Glen Schofield se sent dans ce trailer paru initialement en décembre 2020. Il est vrai que le vétéran de la série Dead Space compte bien bousculer le milieu des jeux d'horreur avec The Callisto Protocol, une future sortie survival-horror à la troisième personne. On y retrouve pas mal d'éléments qui nous ramènent au Dead Space de 2008 : des environnements fermés, un travail de la lumière hors pair, un manque de respect total pour l'anatomie humaine du côté des monstres, et des fins tragiques et sans équivoque pour notre protagoniste.

Après ce trailer remarqué en marge des festivités des Game Awards 2020, nous avons tous patiemment attendu des nouvelles de The Callisto Protocol pendant environ 18 mois. C'est donc à la Summer Game Fest 2022 que le jeu s'est dévoilé par un trailer de gameplay que vous pouvez visionner ci-dessous. Pour ce qui est du scénario de cette nouvelle création, sachez qu'elle devait s'inscrire dans l'univers de PUBG. En effet, le titre reste édité par Krafton, et devait s'inscrire dans une extension du monde de son battle Royale star. Un fait désormais révolu puisque The Callisto Protocol se tiendra dans son propre univers. Vous y incarnerez Jacob, un détenu de la prison de Black Iron sur la Lune désolée Callipso. Une expérience terrifiante à la troisième personne, mêlant combat et survie, le tout englobé par un scénario unique et mystérieux sauce Glen Schofield. En bref, l'une des sorties les plus attendues de 2022.

Après une apparition remarquée à la Summer Game Fest 2022, nous montrant pour la première fois quelques séquences de gameplay aussi horrifiques que terrifiantes, The Callisto Protocol nous a offert en plus une date de sortie. Le jeu est prévu pour le 2 décembre 2022, et sortira sur toutes les plateformes majeures actuelles. On le retrouvera donc en France sur PC via Steam, sur Playstation 5 et Playstation 4, mais aussi sur Xbox one et Xbox Series X|S. Le jeu est déjà disponible en précommande, et propose trois éditions, l'édition Standard comprenant le jeu de base et quelques cosmétiques, l'édition Deluxe avec un Season Pass supplémentaire, et l'édition Collector, qu'on vous présente en détail un peu plus bas.

On vous le disait ci-dessus, The Callisto Protocol propose trois éditions à l'achat, dont une édition collector. Cette édition comprend le jeu, des objets cosmétique, un Season Pass mais aussi différents objets de collection. On y retrouve un boitier Steelbook, une figurine du protagoniste principal Jacob, le jeu en version physique et deux pin's collector. En plus de cela, l'édition collector contient un accès anticipé de 48h au futur DLC de l'histoire, en exclusivité pour les joueurs Playstation. Vous trouverez cette version du jeu prochainement.

Pour ne pas vous faire tourner autour du pot : non, The Callisto Protocol ne possèdera pas de mode coopération à sa sortie. Le jeu est prévu pour un mode solo uniquement, un parti pris qui sert plus le côté horreur du titre aux dépends du jeu à plusieurs, mais un choix compréhensible de la part de Glen Schofield. En effet, si l'on remonte quelques années en arrière, le troisième volet de Dead Space avait proposé une campagne entièrement jouable en coopération, qui, si elle était scénaristiquement bien réussie, n'arrivait pas à la cheville de ses prédécesseurs côté épouvante. Bien que le jeu en coopération soit plus agréable et fun, il reste toujours moins terrifiant qu'une aventure horrifique en solitaire.