Summer Game Fest : Call of Duty, The Last of Us… Le récap complet de la conférence 2022

SUMMER GAME FEST 2022. Après deux heures de diffusion en direct, la conférence Summer Game Fest 2022 a tenu toutes ses promesses. Annonces, présentations de gameplay, trailers… Voici ce qu'il ne fallait pas rater ce jeudi soir.

La conférence de la Summer Game Fest a eu lieu ce jeudi soir, nous présentant plus de trois heures d'un show à l'américaine entièrement dédié au futur du monde du jeu vidéo. De gros noms ont fait leur apparition, comme l'incontournable Call of Duty Modern Warfare II (2022), le très attendu survival-horror The Callypso Protocol, mais aussi The Last of Us qui fait un grand retour sur le devant de la scène avec un remake du premier jeu, un jeu multijoueur et une série à venir. A noter que plus d'une trentaine de jeux sont apparus, dont Saints Row, Warframe, Gotham Knights, Darktide et une multitude d'autres projets de studios plus ambitieux et talentueux les uns que les autres. On vous résume l'essentiel un peu plus bas dans notre article.

En direct

Recevoir nos alertes live !

22:32 - Le Kickoff Live de la Summer Game Fest est terminé Après un peu moins de deux heures de show, Geoff Keighley va pouvoir aller souffler un coup. Le Kickoff Live de la Summer Game Fest est terminé, marquant la fin d'une soirée qui a tenu toutes ses promesses aux joueurs du monde entier. Fans de RTS, de FPS, de beat'em'all, de jeux d'horreur, tout le monde a pu profiter de l'annonce d'un ou plusieurs titres excitants pour la fin d'année 2022 ou courant 2023. On retiendra bien entendu les apparitions remarquées de Call of Duty Modern Warfare II et de The Last of Us Part 1, qui n'enlèveront rien aux présentations de la bonne vingtaine d'autres jeux présents lors de la cérémonie. En tous cas, on vous remercie d'avoir passé une partie de votre soirée en notre compagnie.

22:09 - The Last of Us nous offre un remake, un jeu multijoueur et une série Si l'un avait été leaké un peu plus tôt dans la journée, l'autre est passé de rumeur à projet au cours du Kickoff Live de la Summer Game Fest. Naughty Dog nous a présenté trois de ses futures créations ce soir : le remake de The Last of Us part 1, dont on vous parle un peu plus bas, un prochain titre The Last of Us multijoueur dont on a pu apercevoir UNE image, et de nouvelles images et informations sur la série The Last of Us. On retrouvera au casting de ce nouveau show Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie. Le remake de The Last of Us Part 1 sera disponible le 2 septembre prochain sur PS5 et plus tard dans l'année sur PC. .@TroyBakerVA and @TheVulcanSalute react to seeing The Last of Us remake trailer for the first time and @Neil_Druckmann shares a little update! #SummerGameFest pic.twitter.com/3YEkku9mGt — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

22:02 - Gotham Knights fait le show avec un nouveau trailer Batman est mort, c'est à vous de faire régner l'ordre dans Gotham, la ville au plus fort taux de criminalité au monde. Dans ce nouveau trailer en CGI, les équipes de Warner Games Montréal nous ont présenté Darkwing, l'un des quatre protagoniste de Gotham Knights. Il fera partie de la Batman family dans ce jeu de rôle en monde ouvert et en coopération. Une sortie prévue pour le 25 octobre prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One. Batman is dead. It’s up to Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. @Flaoua brings us an exclusive new look at @GothamKnights! #SummerGameFest pic.twitter.com/ZZNHxLGbER — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

21:54 - Layers of Fear ou l'horreur sous Unreal Engine 5 Layers of Fear s'offre une apparition surprise ce soir avec le trailer de son nouveau jeu... Layers of Fear. Une réalistation de Bloober Studio qui ressemble à s'y méprendre au jeu homonyme sorti en 2016, mais présente un tout nouveau visage sous Unreal Engine 5. Une sortie prévue pour le début de l'année 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.

21:49 - Fatshark nous présente enfin Darktide Un petit tour dans les bas-fonds d'une cité ruche du 41e millénaire ça vous dit ? Fatshark nous a présenté ce soir les premières images de gameplay de Darktide, le shooter coopératif qui succède à Vermintide, cette fois dans l'univers de Warhammer 40 000. Des images d'un gameplay survolté, sanglant, disponible le 13 septembre prochain en exclusivité sur Steam et consoles Xbox (Series et One). Here’s the brand-new world premiere gameplay trailer for Warhammer 40k: Darktide (@Darktide40K)! #SummerGameFest pic.twitter.com/ywOc6MBjnb — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

21:46 - Saints Row s'offre un premier trailer de gameplay Si les derniers Saints Row avaient poussé le bouchon un peu trop loin en terme d'humour lourdingue, il semble que ce reboot de la franchise se soit légèrement calmé. Découvrez Saints Row, le tout nouveau jeu de rôle et d'action en monde ouvert qui pourrait bien bousculer GTA. Au menu, personnalisation de personnage (disponible en démo), histoire loufoque et bourrée d'action, et monde vibrant de couleurs et de...bêtise ? On vous laisse admirer ce nouveau trailer en toute tranquillité : Saints Row looking swaggier than ever in the brand new trailer for #BossFactory – THE character creation demo to start your #SummerGameFest



Plus its out right now and totally FREE on Epic Games Store, PlayStation, and Xbox https://t.co/zZh0hOQDDu pic.twitter.com/ZMndUNvvfI — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

21:34 - One Piece Odyssey - Le manga au coeur de ce nouveau JRPG One Piece revient au coeur de l'actualité jeu vidéo avec le nouveau trailer de One Piece Odyssey. Ce JRPG vous propose de découvrir la nouvelle aventure de Luffy et son équipage. Il est vrai que le jeu propose un casting de rêve pour les fans du manga, ainsi qu'une histoire totalement inédite. Une sortie prévue pour la fin de l'année 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series et PC via Steam.

21:29 - Le genre Battle Royale à l'honneur avec Super People Dévoilé il y a quelques mois au cours d'une bêta fermée explosive, Super People a de quoi bousculer un peu le populaire genre des Battle-Royale. Lors du Kickoff Live, le jeu, free-to-play on le rappelle, nous a offert un superbe trailer en CGI, ainsi que la date de sa prochaine bêta ouverte : le 17 août prochain sur PC.

21:24 - Star Rail, le Genshin Impact de l'espace Pendant la Summer Game Fest, on a pu découvrir Star Rail, la nouvelle création de Cognosphere, le studio derrière Genshin Impact. Un nouveau action-RPG dans l'espace qui pourra plaire aux nombreux fans de l'incontournable action RPG chinois. Le jeu intégrera des combats intenses, une exploration profonde, et sera prochainement disponible.

21:13 - The Delicious Last DLC - Cuphead à l'honneur Prévu pour le 30 juin prochain, The Delicious Last Meal a fait une apparition remarquée lors de la soirée. Le dernier DLC de Cuphead risque de nous donner quelques frissons, de rage ou de froid on ne sait pas trop, puisqu'il se déroulera dans des étendues glacées. Si vous souhaitez en apprendre plus à ce sujet, n'hésitez pas à rejoindre la conférence Netflix Geeked, demain. Une sortie que l'on retrouvera bien évidemment sur toutes les plateformes disponibles. You ready for @StudioMDHR’s Cuphead: The Delicious Last Course?! Well check out this new footage that @MajaMoldenhauer just brought us! #SummerGameFest pic.twitter.com/f00aztYAi9 — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

21:08 - Marvel Midnight Suns, le RPG Tactique sauce supér-héros Avengers, X-men, Ghost Rider, Blade... Tous les superhéros sont réunis dans ce jeu de stratégie au tour par tour développé par le studio Firaxis Games (XCOM). Pendant un trailer en CGI avec une bande son signée Metallica, ce RPG nous a montré l'essentiel de son intrigue, et quelques informations inédites. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC et sera disponible le 7 octobre prochain.

20:56 - Stormgate, le RTS revisité par les légendes de Blizzard En voyant la présence de Frostfire Studios à la Summer Game Fest, on s'attendait à du nouveau du côté des RTS. C'est maintenant chose faite avec l'annonce de Stormgate, la nouvelle création des anciens pontes de Blizzard. Au menu, une ambiance futuriste, une campagne en coop à trois joueurs, un mode multijoueur compétitif en 1v1 et 3v3, et une bêta qui arrive courant 2023. Bien entendu, Stormgate sortira uniquement sur PC.

20:44 - Routine, le nouveau survival-horror spatial en exclusivité Microsoft On reste dans le thème spatial avec cette prochaine annonce inattendue ce soir : Routine , développée par Lunar Software et Raw Fury, ce FPS survival-horror à la sauce Alien Isolation sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series et dans le Xbox Game Pass. Une exclusivité Microsoft dont on attend de plus amples nouvelles au cours de l'année. An ambitious new game from @FallenLeafSA starring some familiar names… this is #FortSolis! #SummerGameFest pic.twitter.com/Mli2S6YNCP — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022

20:40 - Witchfire et Fort Solis, les indépendants à l'honneur Développé par le studio polonais the Astronauts, Witchfire est un jeu de tir à la première personne adoptant les codes de la dark fantasy montré pour la première en 2017. Quelques images d'un gameplay mêlant tir et magie nous ont été dévoilées ce soir, alors que le jeu entrera bientôt dans sa phase early-access. Vous ne le trouverez que sur Epic Games et Steam malheureusement. Pour rester dans le thème des studios indépendants, Fort Solis, la création de Fallen Leaf a aussi occupé quelques minutes d'antenne, pour nous présenter son univers futuriste terrifiant. Fort Solis sera un jeu d'exploration, d'action et d'enquête, un thriller vidéoludique en quelques sortes. An ambitious new game from @FallenLeafSA starring some familiar names… this is #FortSolis! #SummerGameFest pic.twitter.com/Mli2S6YNCP — Summer Game Fest - Today (@summergamefest) June 9, 2022