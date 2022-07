NBA 2K23 : date de sortie, trailer précommandes... Toutes les infos

La prochaine édition de NBA 2K met à l'honneur Michael Jordan et son légendaire numéro 23. Une édition présentée par un trailer et déjà ouverte aux précommandes, bien qu'on ne sache encore que peu de choses quant à son contenu.

[Mis à jour le 07 juillet 2022 à 15h41] NBA 2K est de retour pour une nouvelle sortie annuelle. La saison 2022-2023 pourra être vécue dans NBA 2K23, la dernière itération de la célèbre licence de simulation de basketball de 2K Games. Et cette année, le jeu met à l'honneur certaines stars du basket dans ses différentes éditions, dont un certain numéro 23 des Chigaco Bulls. L'inévitable Michael Jordan se voit offrir un hommage de taille par le studio américain, qui propose déjà deux éditions du jeu à son image. Par ailleurs, NBA 2K23 a déjà une date de sortie et est disponible en précommande, tandis que les joueurs attendent toujours de savoir ce qu'il contient réellement. Toutes les infos sur le jeu un peu plus bas.

The G.O.A.T est de retour. La NBA 2K23 Michael Jordan édition mettra à l'honneur la plus grande star de l'histoire du basketball, un hommage de taille à l'incontournable numéro 23, légende des Chicago Bulls. Si les images de gameplay se font rares dans cette séquence d'une minute, le sens du spectacle lui ne manque pas et parvient à titiller l'excitation des fans du jeu en dépit de la qualité des itérations NBA 2K précédentes. En effet, le souvenir d'un NBA 2K11 glorieux flotte dans les mémoires, le dernier jeu de 2K Games à avoir honoré le légendaire arrière des Chicago Bulls. D'ailleurs, les 10 défis Jordan devraient être de retour dans cette édition puisque 2K Games a été annoncé les avoir réactualisés et modernisés pour l'occasion. Si les précommandes du jeu débutent le 7 juillet prochain, il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus sur son contenu.

Un trailer c'est bien, mais du gameplay c'est mieux. Les informations sur NBA 2K23 sont très limitées pour l'instant, mis à part le fait que l'on sache que le jeu ne sera pas exclusivement réservé aux consoles de nouvelles génération. Une information qui vaut tout de même son pesant de cacahuètes puisqu'elle donne pas mal d'indications sur les fonctionnalités techniques de ce prochain volet de la licence. NBA 2K23 ne devrait donc pas être graphiquement ou techniquement révolutionnaire, mais plutôt une lettre d'amour au basket et à ses légendes. Les images de gameplay et les détails de l'édition 2023 devraient arrivé très prochainement.

On vous le disait un peu plus haut mais il est une information dont on est actuellement sûr quant au contenu de NBA 2K23. Le jeu intégrera une nouvelle fois les défis Michael Jordan. Ces dix missions introduites dans NBA 2K11 vous proposent de revivre les moments les plus importants de la carrière du sextuple champion de NBA. On y retrouve son fameux match de playoffs contre les Celtics de 1986, la finale de la NBA 1991 ou encore ses 69 points contre les Cavaliers en 1990. 2K Games a confirmé vouloir réintroduire ces challenges entièrement revisités dans NBA 2K23, et même proposer de nouvelles missions. A suivre.

On vous le disait juste ci-dessus, mais on sait déjà que l'on pourra précommander NBA 2K23 dès le 7 juillet prochain. Une commande qu'il faudra peut-être effectuer à l'aveugle, tant les informations sur le jeu sont pour l'instant limitées. On sait que 2K23 comprendra une édition Michael Jordan et une édition Championnat, bien que cette dernière ne devrait pas sortir en dehors des Etats-Unis puisqu'elle contiendra un an d'accès aux diffusions télévisées de la NBA. Pour ce qui est de la date de sortie de NBA 2K23, le jeu arrivera en boutique et sur le web le 9 septembre prochain, directement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.