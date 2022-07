Playstation Backbone One : découvrez la nouvelle manette pour iPhone de Sony

Le marché du jeu vidéo sur mobile est en plein essort et les fabricants de console en sont informés. La preuve avec l'arrivée du Backbone One, la nouvelle manette de jeu dédiée à l'iPhone.

[Mis à jour le jeudi 28 juillet à 18h44] Avec un look qui n'est pas sans rappeler la manette de la Playstation 5 DualSense, le Playstation Backbone One tient un peu de ses aînés. La toute dernière création high-tech des usines de Sony nous a été présentée en cette fin de mois de juillet à travers un article blog et un trailer d'une trentaine de seconde. On a pu y découvrir le look, les fonctionnalités et toutes les informations essentielles sur cette nouvelle manette de jeu pour téléphone mobile. Sony compte bien bousculer un peu le monde du jeu sur petit écran, surfant sur la popularité croissante des jeux mobiles et des services de cloud gaming. On vous explique tout.

Pour commencer, il est important de noter que le Playstation Backbone One semble avoir été conçu strictement pour téléphones Apple. Présenté comme "un incontournable du jeu sur iPhone", la toute nouvelle manette de Sony présente un style très proche de celui de sa grande sœur la DualSense. Couleur blanche, combo de boutons croix, carré, triangle, rond, L1, L2, R1, R2... On se croirait dans son salon. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les fonctionnalités de la manette Backbone One, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Playstation Backbone.

Tout d'abord, vous pourrez noter que le design de la manette est assez particulier. En vous laissant un espace en son milieu pour y connecter votre iPhone, la Backbone One vous permet de garder les yeux à la fois sur votre écran et sur vos boutons. Elle se connecte à votre iPhone via Lightning Port et ne nécessite ni piles, ni chargement au préalable pour être fonctionnelle. En effet, son alimentation repose sur votre téléphone. En plus de ses boutons et autres gâchettes, elle sera équipée d'un port jack 3,5 mm pour vous permettre d'utiliser votre casque favori, même avec les derniers iPhones. Elle possède aussi un port USB-C lui permettant d'être connectée à tout type de périphériques, iPad, Mac et PC.

Bien entendu, comme tout périphérique mobile qui se respecte de nos jour, la Playstation Backbone One sera aussi accompagnée d'une application qui lui sera dédiée. La Backbone App vous permet de lancer votre jeu sans passer par diverses applications tierces. Elle est compatible avec Steam Link, Xbox Remote Play et PS Remote Play, insistant son sur utilité vis à vis du cloud gaming. Par ailleurs la Backbone App vous propose un service d'abonnement, le Backbone+, au prix de 4,99 € par mois. Cet abonnement vous offre un accès temporaire à d'autres abonnements vidéoludiques comme Stadia ou le Xbox Game Pass Ultimate, et à d'autres services de Cloud Gaming.