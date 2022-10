Les Sims 4 : gratuit, date de sortie... On fait le point sur sur le free-to-play

L'un des jeux les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo va imminemment sous peu devenir totalement gratuit. Un passage en free-to-play qui risque bien de relancer une success-story déjà prolifique.

[Mis à jour le 10 octobre 2022 à 12h55] Plus de 36 millions de joueurs, un milliard de profits réalisés, les Sims 4 est plus qu'un jeu, c'est une institution. Le monde de nos charmants avatars va bientôt ouvrir ses portes à tous les joueurs après son passage en free-to-play. Un grand bouleversement qui se traduit également par l'arrivée de contenu gratuit pour les joueurs possédant déjà le jeu. Cette sortie discrète mi-octobre lance un petit pavé dans la mare, raison de plus pour faire un petit point sur toutes les nouveautés, gratuites et payantes, qui accompagnent ce passage des Sims 4 en free-to-play.

More players! More stories! More ways to chaos!

The Sims 4 will be FREE to download across PC/Mac & Consoles from October 18!



More updates to follow during a special Behind The Sims Summit stream: https://t.co/nnVeoMTktM pic.twitter.com/EuJ6ylaynb — EA UK (@electronicarts) September 14, 2022

C'est une petite bombe qu'a lâché EA Games ce jeudi en nous affirmant que Les Sims 4 deviendrait totalement gratuit le 18 octobre prochain. Une annonce en amont du Behind the Sims Summit, la conférence entièrement dédiée aux jeux et extensions de nos avatars baragouinant. Concrètement, le jeu de base, The Sims 4, sera disponible en téléchargement gratuit sur PC et Mac via Origin ou EA App, et sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Cette annonce ne concerne évidemment pas la douzaine de packs d'extension du jeu, qui restent bien entendus optionnels et payants.

Mais ce n'est pas tout dans l'actualité des Sims 4. EA affirme vouloir "continuer à créer des expériences Les Sims 4 inédites et pleines de sens pour nos joueurs et joueuses" et continuera donc à développer des packs d'extension, des kits et des livraison. Bien entendu, tout le futur du jeu sera révélé lors du Behind The Sims Summit qui aura lieu le 18 octobre prochain à 19 h heure française. Cet évènement se présentera sous la forme d'une diffusion en live sur la page YouTube d'EA

Pour les abonnés à EA Play et EA Play Pro, les deux services d'abonnement vidéoludiques d'Electronic Arts, l'expérience ne sera pas tout à fait identique. Différents packs d'extensions des Sims 4 seront disponibles dans une Play List dès le 18 octobre. Pour les joueurs EA Play, cela se traduit par l'accès au pack d'extension les Sims 4 Au Travail, et pour les abonnés EA Play Pro l'accès au même kit d'extension plus un kit d'objet Bambins.

Le passage en free-to-play des Sims 4 s'effectuera le 18 octobre prochain. Le jeu sera donc disponible en téléchargement gratuit sur PC et Mac via les applications Origin et EA App, et sur les boutiques officielles Playstation et Xbox. Pour tous les joueurs qui possèdent déjà les Sims 4, EA a prévu un petit cadeau lors de ce passage en free-to-play, à savoir un kit d'extension "Desert Luxe" ou Luxe du Désert. Ce kit est d'ores et déjà disponible en téléchargement et le sera entièrement gratuitement jusqu'au 17 octobre prochain.