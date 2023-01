Forspoken : une première exclusivité très moyenne pour la PS5. Les tests de la presse.

Nouvelle exclusivité PS5 en ce début d'année 2023, Forspoken ne semble pas à la hauteur des attentes du public. Notre revue de presse.

[Mis à jour le 25 janvier 2023 à 11h46] Nouveau projet des studios de Square Enix, Forspoken se présentait depuis son annonce en 2021 comme un projet original. Un nouvel open-world situé dans un monde totalement inédit, tout droit sorti de l'imagination des studios de Luminous Production, et découvert par notre protagoniste dans une histoire qui tire vivement vers l'isekai. Or, il semblerait que cette exclusivité PS5 soit une grande déception pour une grande partie des joueurs et de la presse. Outre des combats et un système de parkour parfois prenants, Forposken reste plombé par un scénario plat, des dialogues gênants et un monde ouvert suffisamment génériques pour être oublié sitôt la console éteinte. On fait le point sur les avis de la presse juste ci-dessous.

Les tests de la presse

Malgré une technique impresionnante, Forspoken échoue dans la narration © Square Enix

Avec un score total de 68/100 sur Metacritic sur plus de 65 critiques, Forspoken confirme son statut de jeu passable. Le titre n'a pas convaincu la presse spécialisée qui déplore vivement son manque d'imagination. En dépit d'un combat original, de mécaniques de parkour uniques, et de séquences parfois visuellement impressionnantes, le jeu ne parvient pas à se faire remarquer. Entre son scénario vu et revu, ses personnages cliché et ses dialogues souvent décrits comme insoutenables, c'est bien le story-telling de Forspoken qui plombe un gameplay parfois très bon. C'est du moins l'avis de Destructoid et de The Gamer qui lui attribuent tous deux 7/10. Pour la seconde rédaction, le jeu se définit comme "un jeu maladroit avec des dialogues et des personnages gênants, même si son gameplay brille par moments". Destructoid lui attribue ces mots : "Un jeu solide qui peut définitivement avoir une audience. Il possède des défauts massifs, mais l'expérience reste fun." Pour IGN, la sentence est plus rude, avec 6/10 : "Les combats et le parkour détonants de Forspoken peuvent être fun, mais ils ne suffissent pas pour rattraper une histoire cliché et un monde-ouvert pâle."

Des combats travaillés rattrapent un open-world et une intrigue sans intérêt © Square Enix

Pour Dexerto, pas question de faire des concessions, le jeu ne dépasse pas les deux étoiles sur cinq, et est vivement critiqué pour son scénario, son univers et ses personnages : "Tandis que Forspoken offre un système de combat solide et un panel de boss complexes, il échoue à proposer une narration engageante à cause de personnages superficiels et de dialogues parfois insupportables." Il semblerait que la nouvelle sortie de Square Enix arrive à proposer un gameplay engageant et des combats épiques, tout en manquant complètement sa cible sur la construction de son propre univers et de ses personnages.

Gameplay

Forspoken est une expérience entièrement nouvelle, un monde issu de l'imagination des équipes de Luminous Productions. Le joueur y incarne Frey, une jeune new-yorkaise transportée dans le monde fantastique d'Athia, un monde qu'elle ne connait pas et où elle se retrouve dotée de pouvoirs magiques puissants. Seulement, le monde d'Athia est en proie à une crise sans précédent. Gouverné par les Tantas, des despotes sans pitié, ce monde fait face à de nombreuses menaces, et Frey représente son seul espoir de salvation de la population. Un scénario très classique pour un jeu à la patte graphique unique. Le gameplay de Forspoken est centré autour de deux points : la fluidité et la rapidité du déplacement, et la diversité des pouvoirs magiques. On retrouve aussi des éléments de RPG comme un arbre de compétences et quelques images laissent présager des fonctionnalités de crafting. Le jeu possède de graphismes next-gen en étant basé sur le Luminous Engine, qui permet entre autres, des effets de particules impressionnants lors des combats magiques.