La Collection Playstation Plus ferme, comment conserver ses jeux ?

La magnifique offre de bienvenue que constituait la Collection Playstation Plus va bientôt disparaître. Mais il sera possible de conserver ces jeux de qualité dans votre bibliothèque.

[Mis à jour le 03 février à 09h56] Pendant plus de deux ans, la Collection Playstation Plus a eu de quoi séduire les nouveaux arrivants sur Playstation 5. Accordée à tous les détenteurs de la nouvelle console, et de l'abonnement Playstation Plus, cette bibliothèque comprenait quasiment tous les meilleurs titres de la Playstation 4, intégrant des grands classiques Sony tout comme certains des meilleurs épisodes de grandes franchises. Call of Duty Black Ops 3, Bloodborne, Battlefield 1, God of War... La liste des jeux de la Collection Playstation Plus était longue et prestigieuse, et notez l'emploi de l'imparfair ici puisque Sony a décidé de la supprimer purement et simplement de son offre Playstation Plus. Les détenteurs de PS5 possèdent tout de même quelques semaines pour ajouter tous ces jeux gratuitement à leur bibliothèque.

La liste des jeux de la Collection Playstation Plus

La Collection Playstation Plus était l'offre de bienvenue la plus étonnante toutes plateformes de jeu confondues. Les nouveaux joueurs PS5 bénéficiaient, dès leur inscription au Playstation Plus, de l'accès à tous les meilleurs jeux de la Playstation 4. La liste des jeux avait de quoi vous décrocher la mâchoire, et constituait une excellente raison de passer à la vitesse supérieure en achetant la toute nouvelle console de Sony :

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition

Crash Banidcoot N. Sane Trilogy

Days Gone Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet & Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief's End

Until Dawn

Sauf qu'à partir du 9 mai 2023, cette collection disparaîtra du Playstation Plus. Mais pas de panique, les joueurs y ayant accès auront toujours l'occasion de jouer à ces jeux, pourvu de les ajouter avant cette date fatidique à leur bibliothèque personnelle. Pour ce faire, rendez-vous dans votre onglet "Playstation Plus", puis dans l'onglet "La Collection PS Plus". Ajoutez par la suite les jeux que vous souhaitez conserver à votre bibliothèque personnelle. Vous pourrez toujours y accéder après le 9 mai (depuis votre bibliothèque) à la seule condition d'être abonnés au Playstation Plus.