GTA 6 : le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps dévoile sa première bande-annonce

Après plusieurs longues années d'attentes pour les fans, le prochain volet de la série de jeux vidéo Grand Theft Auto dévoile sa toute première bande-annonce. Le jeu est prévu pour 2025 sur consoles de dernière génération.

Plus de 10 ans. C'est le temps qu'il a fallu à l'entreprise Rockstar pour dévoiler les premières images de son nouveau grand succès à venir : Grand Theft Auto 6. Après un cinquième opus paru en septembre 2013, et ressorti à de multiples reprises sur trois générations de consoles différentes (PS3, PS4 et PS5), Rockstar affiche désormais des ambitions démesurées en sortant le trailer du prochain jeu vidéo de la série.

Alors que la première bande-annonce de GTA 6 était attendue pour ce mardi 5 décembre à 15h, Rockstar Games n'a eu d'autre choix que de dévoiler cette dernière en avance suite à une fuite sur la toile. Ainsi, les milliers de fans de la saga ont pu découvrir les premières images du prochain GTA durant la nuit, vers 1h du matin. Avec plus de 50 millions de visionnage en seulement quelques heures, la bande-annonce de GTA 6 donne le ton sur l'attente générée par le jeu vidéo à venir en 2025.

Que raconte la première bande-annonce de GTA 6 ?

Ce premier aperçu de GTA 6 dévoile plusieurs éléments intéressants sur le jeu. Comme le suggéraient les premières fuites, nous devrions y incarner deux personnages différents : Jason et Lucia. Cette dernière est le tout premier personnage féminin qui sera jouable dans la saga Grand Theft Auto. Ce duo de braqueurs devra vivre de multiples mésaventures dans la ville de Vice City, déjà bien connue des fans grâce à opus dédié à cette dernière, et sorti en 2002 sur Playstation 2.

Lucia et Jason, les deux protagonistes de GTA 6. © Rockstar Games

Quelle est la date de sortie de GTA 6 ?

Première déconvenue de cette première bande-annonce de GTA 6 : le jeu n'est pas prévu avant 2025. Pas de date plus précise pour le moment. Il ne serait pas étonnant que cette date soit provisoire et surtout dévoilée pour rassurer les fans et investisseurs de Rockstar Games. Beaucoup misent cependant sur une sortie en fin d'année afin de marquer le fêtes de Noël et d'écouler de multiples exemplaires à placer sous le sapin.

Sur quelles consoles sortira GTA 6 ?

Autre mauvaise nouvelle pour beaucoup de fans : GTA 6 sortira exclusivement sur consoles nouvelle génération, à savoir la Playstation 5 et la Xbox Series. Aucune version PC à l'horizon, mais Rockstar Games nous a déjà habitué à proposer une version PC de ses jeux phares quelques mois après leur sortie sur console. Aucune mention de la Nintendo Switch qui ne devrait, de toute façon, pas pouvoir supporter les graphismes de ce nouvel opus.