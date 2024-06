Test de Elden Ring - Shadow of the Erdtree : pour quelques morts de plus

Réclamé à corps et à cri par de nombreux joueurs, le premier DLC de Elden Ring sort ce vendredi 21 juin. Nous avons pu l'essayer en avant-première et notre compteur de morts n'égale que notre satisfaction.

Elden Ring vous a fait souffrir ? Crié ? Pleuré ? Vos nerfs sont donc prêts pour la sortie de "Shadow of the Erdtree", premier DLC du jeu de l'année 2022 qui sort enfin ce vendredi 21 juin. Centré autour des personnages du demi-Dieu Miquella et de Mesmer l’empaleur, ce contenu additionnel s’avère à la fois très riche, mais à la condition de le laisser dérouler ses multiples propositions.

Nous avons pu tâter le DLC "Shadow of the Erdtree" pendant plus d'une douzaine d'heures afin de vous proposer nos premières impressions sur le premier DLC d'Elden Ring. Découvrez notre test en avant-première.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code de test délivré par l'éditeur. Nous avons pu jouer environ 15h au DLC avec un personnage d'un niveau compris entre 130 et 150. Cet aperçu sera mis à jour au fur et à mesure de notre exploration du DLC.

Le récap de notre test de Elden Ring - Shadow of the Erdtree De nouveaux paysages et ennemis à couper le souffle

Le bestiaire étoffé et toujours aussi effrayant

et toujours aussi effrayant Les nouveaux builds aussi originaux que réussis

aussi originaux que réussis Une durée de vie qui semble excellente Un DLC qui prend son temps à dévoiler ses meilleurs moments

à dévoiler ses meilleurs moments Plusieurs boss et lieux vraiment anecdotiques

Lumière sur le royaume des ombres

Afin d’accéder au DLC « Shadow of the Erdtree », il vous faudra venir à bout de Mohg, seigneur du sang, qui n’était jusqu’ici qu’un boss optionnel dans le jeu de base. Si vous avez déjà vaincu ce dernier, vous devriez savoir qu’il disposait d’un cocon dans lequel se trouvait la prétendue dépouille du demi-Dieu Miquella. C’est ce cocon qui permet l’accès au contenu additionnel et de transporter votre personnage jusque dans le royaume des ombres.

Composé de (très) multiples biomes, le royaume des ombres se distingue clairement de l’Entre-terre que vous avez exploré dans le jeu de base. Ce DLC permet de rabattre les cartes en proposant un contenu bien à part et qui offre de nombreux éléments de réponse au Lore d’Elden Ring qui entoure le personnage de Miquella. Les fans de l’histoire du jeu de base ne seront pas dépaysés. « Shadow of the Erdtree » fourmille de clins d’oeils et de références à Elden Ring ainsi qu’à plusieurs éléments de l’histoire qui restaient en suspens jusqu’ici. Sans trop vous spoiler davantage, « Shadow of the Erdtree » vous permettra d’en apprendre bien plus sur des personnages que vous pensiez déjà connaître, mais également d’en appréhender de nouveaux aux passifs et motivations ô combien intéressantes.

Le royaume des ombres s'avère tout sauf accueillant. © Bandai Namco

From Software a toujours su maîtriser l’art de la narration et continue de nous le prouver avec ce DLC. Des griffes sur les arbres environnants ? Des ronflements d'une bête à la taille démesurée au loin ? Des éclairs qui pourfendent le ciel ? Autant d'indicateurs sonores et visuels avec lesquels "Shadow of the Erdtree" joue pour parfaire sa narration et vous faire monter la tension. Les nombreuses rencontres avec les ennemis du DLC sont souvent synonyme d'effroi, de stress, mais également d'admiration face aux nouveaux designs spécialement crées pour ce contenu additionnel. Adeptes du morbide, de l'épouvante ou du sublime, vous serez sans nul doute comblés face à la pléthore de nouveaux ennemis qui jonchent votre parcours dans le royaume des ombres. From Software réussit parfaitement à combiner des ennemis insignifiants - voir grotesques - avec d'autres plus imposants et qui marqueront vos esprits (et vos nerfs) pendant longtemps.

Les nouveaux ennemis de ce DLC sont aussi impressionnants que redoutables. © Bandai Namco

Côté paysages, Elden Ring a su marquer les esprits de par ses lieux désormais emblématiques. Qu'il s'agisse des ruines de Farum Azula ou de la capitale de Leyndell, le jeu de base multipliait les localisations originales et qui ont émerveillés de nombreux joueurs pendant leur partie. "Shadow of the Erdtree" n'est pas avare non plus en nouvelles contrées à explorer. La nouvelle map du royaume des ombres est très vaste et comporte, à l'image de l'entre-terre, plusieurs strates de souterrains et hauteurs à découvrir.

Le royaume des ombres est vaste et comporte plusieurs strates à découvrir

Les différentes zones qui composent « Shadow of the Erdtree » se composent majoritairement de grandes aires de jeu ouvertes ou de donjons/châteaux plus restrictifs dans vos possibilités de déplacement. Qu’il s’agisse d’une grande plaine remplie de tombes d’anciens soldats ou d’un château dévasté par la guerre, les nouveaux environnements disponibles dans ce DLC font une nouvelle fois preuve d’une grande maîtrise dans l’art qu’a From Software à combiner narration et exploration. Les lieux visités sont riches en détails et nous parlons aussi bien d’esthétique que d’éléments de lore.

Le royaume des ombres regorgent de nouveaux lieux au design marquant. © Bandai Namco

Les mausolées font également leur grand retour dans ce DLC et vous permettent de « mettre en pause » l’histoire principale de « Shadow of the Erdtree » pour vous frotter à ces petits donjons qui renferment un boss et une récompense à leur issue. Si ces mausolées s’avèrent cependant toujours assez simplistes dans leur level design, ils ne manqueront pas de provoquer quelques belles colères de joueurs face aux pièges qu’ils proposent.

Et c’est peut-être là le plus gros reproche que l’on pourrait tirer de « Shadow of the Erdtree ». Si bon nombre de décors restent magnifiques, les premières heures du DLC s’avèrent globalement peu inspirées, et ce qui vous semble être une grande zone ouverte cache généralement un seul véritable chemin bien épais. Les zones plus renfermées telles que les donjons et châteaux ne marquent pas autant que certaines zones du jeu de base et ne resteront pas dans les mémoires. "Shadow of the Erdtree" prend son temps pour dérouler ses ambitions, et il vous faudra vous accrocher un peu avant d'admirer les décors et ennemis les plus sublimes du DLC. Si les premières heures de jeu s'avèrent assez classiques, c'est bien au bout de 4-5h que les nouveautés de ce contenu additionnel vous feront marteler votre touche de capture d'écran.

Il vous faudra vous accrocher un peu avant d'admirer les décors et ennemis les plus sublimes de "Shadow of the Erdtree"

Un gameplay qui s’étoffe une nouvelle fois

Vous trouviez que Elden Ring proposait beaucoup de styles de combat et d’armes originales ? From Software a décidé de vous gâter avant Noël en proposant pas moins de huit nouveaux types d’armes avec des mouvements originaux. Il est ainsi possible de se spécialiser en techniques de cris ou de parfumeur, de virevolter avec une claymore légère ou encore de devenir un maître des arts-martiaux en frappant vos ennemis avec des combos de coups de poings et de pieds aériens. Vous n’êtes évidemment pas obligé de changer votre style de combat et de garder celui que vous possédiez déjà dans le jeu de base, mais les ennemis de « Shadow of the Erdtree » ne manquent pas de vous faire des démonstrations des nouveaux builds disponibles.

Vous et moi savons très bien que cette porte n'est pas un bon signe. © Bandai Namco

Ces nouveaux ennemis seront également au coeur de vos plus grands moments de joie (et de frustration) pour ce DLC. « Shadow of the Erdtree » ajoute bon nombre d’ennemis inédits : fantômes, guerriers, scorpions géants, homme-moustique, lion chimère… Autant de rencontres qui vous repousseront parfois de dégout, mais qui s’avèrent passionnants tant chaque adversaire bénéficie d’attaques et aptitudes propres et donc de dangers à appréhender.

Un simple avant-goût des frayeurs que vous aurez à surmonter durant ce DLC. © Bandai Namco

Avec toutes ces nouvelles armes et ennemis à affronter, "Shadow of the Erdtree" propose une difficulté rehaussée. Nous avons pu nous frotter au DLC avec un personnage de niveau 130, et cela n’était pas une mince partie de plaisir. C’est pourquoi nous recommandons plutôt de vous attaquer à « Shadow of the Erdtree » avec un personnage aux alentours du niveau 150. Outre le niveau de votre personnage, ce DLC introduit une nouvelle mécanique pour améliorer vos aptitudes : les bénédictions. Ces dernières sont à retrouver un peu partout dans le royaume des ombres et permettent de faire grimper les statistiques de votre personnage. Elles sont toutefois disséminées un peu partout à travers le DLC et uniquement valables dans ce dernier. Un moyen pour les personnages un peu en difficulté de se rattraper pour affronter les boss de « Shadow of the Erdtree » qui devraient vous occuper pendant plusieurs heures riches en sueur et difficultés.

Les bénédictions vous permettent d'améliorer votre personnage, mais uniquement au sein du DLC. © Bandai Namco

Des boss aussi anecdotiques qu'iconiques

S’il y a bien un point sur lequel les jeux From Software brillent, c’est sur leurs affrontements de boss. Nombreux sont les joueurs a avoir fait des cauchemars devant le chevalier Artorias de Dark Souls 1, le Père Gascoigne de Bloodborne ou, plus récemment, Malenia de Elden Ring. Sans spoiler les multiples surprises relatives aux boss du DLC (et il y en a !), les boss de « Shadow of the Erdtree » oscillent entre l'affrontement iconique qui vous émerveillera et le combat bien plus classique voir insipide qui relève d'une simple formalité.

Comprenez bien : quand From Software souhaite impressionner ses joueurs, l'entreprise s’en tire parfaitement. Pour les rencontres plus anecdotiques, hélas, on oubliera rapidement leur intérêt autre que pour progresser dans le DLC. Les premiers boss rencontrés durant "Shadow of the Erdtree" expriment bien ce souci. Après 3-4h de jeux, nous avons pu nous frotter à trois boss différents dont un obligatoire pour progresser dans l’histoire. Les deux premiers disposent de techniques originales, mais que l’on aura vite fait d’oublier pour se concentrer sur la trame principale du DLC. Le boss obligatoire, si vous ne souhaitez pas être spoilé, a déjà été vu maintes fois au travers des trailers de « Shadow of the Erdtree ». Il s’agit d’une immense créature à tête de lion capable de vous sauter dessus et d’alterner entre les éléments de vent, de foudre et de glace pour vous assaillir. Un mélange de météo au gameplay original et qui oblige à appréhender le boss de multiples façons, mais que l’on ne retiendra pas très longtemps comparé à d’autres affrontements plus éloignés dans le DLC.

Les lieux d'affrontements de boss sont toujours aussi soignés. © Bandai Namco

S'en tenir à ces premiers affrontements pour juger de la qualité de "Shadow of the Erdtree" serait cependant une grave erreur. Comme mentionné plus haut, ce DLC se révèle pleinement au fur et à mesure de vos découvertes. Durant notre douzaine d'heures de test, nous avons pu admirer à plusieurs reprises des boss extrêmement difficiles, mais également ô combien sublimes dans leur approche, leur design et leur bande son. Si Malenia a marqué bon nombre de joueurs avec Elden Ring, "Shadow of the Erdtree" possède également de nombreux concurrents pour hanter vos parties et multiplier votre compteur de morts.

Notre conclusion au test de "Elden Ring - Shadow of the Erdtree"

Vous l'aurez compris à la lecture de ces quelques lignes : "Shadow of the Erdtree" s'avère particulièrement réussi. Les amateurs du jeu de base seront aux anges en découvrant le royaume des ombres et en parcourant ses lieux aussi diversifiés que multiples. From Software marque encore un grand coup en dévoilant des localisations uniques et qui vous arracheront quelques "wow" de surprise et d'émerveillement.

Le bestiaire n'est pas en reste. "Shadow of the Erdtree" dose délicatement bien entre de petits ennemis anecdotiques et d'autres menaces bien plus effrayantes et repoussantes. Les joueurs devront apprendre à analyser les nouveaux comportements des ennemis du DLC afin de s'en sortir, et ces derniers ne manquent pas de nouvelles mécaniques à appréhender.

Nous n'évoquerons malheureusement pas la durée de vie du DLC dans cette première publication. N'ayant pu tâter ce contenu additionnel que pendant une douzaine d'heures, nous n'avons pu abattre que deux ennemis majeurs sur la totalité ajoutée au titre. Nous estimons ainsi que "Shadow of the Erdtree" dispose d'une durée très solide si l'on souhaite l'aborder en ligne droite. Ajoutez à cela les nouvelles quêtes de PNJ et lieux annexes à découvrir et débloquer, et les 40 euros réclamés à l'achat valent très probablement le coup. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour au fur et à mesure de notre progression.

Pour autant, "Shadow of the Erdtree" n'atteint pas vraiment la perfection. Le DLC met du temps à s'installer et ses premières heures s'avèrent assez conventionnelles. Ce n'est qu'en insistant un peu que les joueurs pourront petit à petit découvrir le sublime de ce contenu additionnel, qu'il s'agisse de ses décors, ennemis et révélations.